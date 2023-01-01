WebCatalog
NZ On Screen

NZ On Screen

nzonscreen.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NZ On Screen على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

NZ On Screen عبارة عن كنز لمحتوى شاشة Aotearoa. شاهد الأفلام الكلاسيكية وعناوين التلفاز، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو الموسيقية والمقابلات، واكتشف الأشخاص الذين صنعوها. يوفر NZ On Screen وصولاً مجانيًا إلى ثروة من مقاطع الفيديو التلفزيونية والأفلام والموسيقى المنتجة في نيوزيلندا.

الموقع الإلكتروني: nzonscreen.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ NZ On Screen. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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