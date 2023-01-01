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Alarm DJ

Alarm DJ

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الموقع الإلكتروني: alarmdj.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Alarm DJ على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Alarm DJ عبارة عن منبه عبر الإنترنت يقوم بتشغيل ملفات MP3 ومقاطع فيديو YouTube التي تختارها. يعمل دون اتصال بالإنترنت، مباشرة من المتصفح - لا حاجة للتثبيت.

الموقع الإلكتروني: alarmdj.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Alarm DJ. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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