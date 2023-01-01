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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Alarm DJ على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Alarm DJ عبارة عن منبه عبر الإنترنت يقوم بتشغيل ملفات MP3 ومقاطع فيديو YouTube التي تختارها. يعمل دون اتصال بالإنترنت، مباشرة من المتصفح - لا حاجة للتثبيت.

الموقع الإلكتروني: alarmdj.com

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