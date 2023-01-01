قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

#PaytmKaro للمدفوعات الفورية عبر UPI باستخدام أي حساب مصرفي (لا حاجة إلى KYC) أو محفظة Paytm. قم بتنزيل التطبيق واربطه بـ UPI. قم بإعادة شحن الهاتف المحمول المدفوع مسبقًا، ودفع فواتير الخدمات، وإعادة شحن DTH لـ Airtel، وSun Direct، وTata Sky، وDish TV. قم أيضًا بحجز تذاكر الأفلام والأحداث والسفر على Paytm.

الموقع الإلكتروني: paytm.com

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