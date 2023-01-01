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Paytm

Paytm

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الموقع الإلكتروني: paytm.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Paytm على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

#PaytmKaro للمدفوعات الفورية عبر UPI باستخدام أي حساب مصرفي (لا حاجة إلى KYC) أو محفظة Paytm. قم بتنزيل التطبيق واربطه بـ UPI. قم بإعادة شحن الهاتف المحمول المدفوع مسبقًا، ودفع فواتير الخدمات، وإعادة شحن DTH لـ Airtel، وSun Direct، وTata Sky، وDish TV. قم أيضًا بحجز تذاكر الأفلام والأحداث والسفر على Paytm.

الموقع الإلكتروني: paytm.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Paytm. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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