Files.fm

Files.fm

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الموقع الإلكتروني: files.fm

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Files.fm على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

توفر منصة التخزين السحابي Files.fm حلولاً شاملة لتخزين ومشاركة ونشر وحتى بيع أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى والتطبيقات والكتب والمستندات.
الفئات:
Business
برامج النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت

الموقع الإلكتروني: files.fm

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Files.fm. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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