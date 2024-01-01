CommBox

CommBox

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الموقع الإلكتروني: commbox.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CommBox على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعمل CommBox على تمكين فرق الدعم والمبيعات من التفاعل بشكل أفضل مع العملاء عبر قنوات اتصال المراسلة المفضلة لديهم، مثل الرسائل القصيرة وMessenger وWhatsApp وGoogle Business Letters والمزيد، من خلال منصة الاتصالات المستقلة الوحيدة. يستفيد عملاء CommBox الذين يزيد عددهم عن 350 عميلًا من انخفاض تكاليف التشغيل في مراكز الاتصال وزيادة رضا العملاء وزيادة إنتاجية الوكيل. اكتشف تجربة CommBox: قم بزيارة www.commbox.io
الفئات:
Productivity
برامج مكتب المساعدة
برامج الدردشة الحية

الموقع الإلكتروني: commbox.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CommBox. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Podium

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Rocket.Chat

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Tidio

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Verint

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Enthu.ai

enthu.ai

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Sprinklr

sprinklr.com

JustCall

JustCall

justcall.io

Hubtype

Hubtype

hubtype.com

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