Optiwe

Optiwe

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: optiwe.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Optiwe على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Optiwe هو أفضل تطبيق WhatsApp CRM متعدد الوكلاء ومتعدد القنوات لخدمة العملاء على WhatsApp وInstagram وFacebook وموقع الويب الخاص بك. Optiwe عبارة عن منصة مراسلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على زيادة المبيعات وأتمتة خدمة العملاء عبر قنوات متعددة، بما في ذلك WhatsApp وInstagram. تتيح روبوتات الدردشة القابلة للتخصيص والدعم متعدد الوكلاء وأدوات التحليلات للشركات تقديم تجارب مخصصة وفعالة ومعتمدة على البيانات لعملائها في صناعات مثل التجارة الإلكترونية والعقارات والسيارات والسياحة وغيرها.
الفئات:
Business
برامج الدردشة الآلية

الموقع الإلكتروني: optiwe.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Optiwe. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

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Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

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Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

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