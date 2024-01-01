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Optiwe هو أفضل تطبيق WhatsApp CRM متعدد الوكلاء ومتعدد القنوات لخدمة العملاء على WhatsApp وInstagram وFacebook وموقع الويب الخاص بك. Optiwe عبارة عن منصة مراسلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على زيادة المبيعات وأتمتة خدمة العملاء عبر قنوات متعددة، بما في ذلك WhatsApp وInstagram. تتيح روبوتات الدردشة القابلة للتخصيص والدعم متعدد الوكلاء وأدوات التحليلات للشركات تقديم تجارب مخصصة وفعالة ومعتمدة على البيانات لعملائها في صناعات مثل التجارة الإلكترونية والعقارات والسيارات والسياحة وغيرها.

الموقع الإلكتروني: optiwe.com

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