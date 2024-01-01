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تبسيط رسائل المعاملات الخاصة بك. Raven عبارة عن منصة مركزية لتنسيق وتتبع رسائل المعاملات الخاصة بمنتجك عبر قنوات متعددة مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدفع وواتساب والمزيد.

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