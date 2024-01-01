Raven

Raven

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الموقع الإلكتروني: raven.dev

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Raven على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تبسيط رسائل المعاملات الخاصة بك. Raven عبارة عن منصة مركزية لتنسيق وتتبع رسائل المعاملات الخاصة بمنتجك عبر قنوات متعددة مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدفع وواتساب والمزيد.

الموقع الإلكتروني: raven.dev

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Raven. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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