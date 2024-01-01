CollabNow

CollabNow

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: collabnow.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CollabNow على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

CollabNow هو أول حل لعقد مؤتمرات فيديو ومشاركة الشاشة وذكاء المحادثة مشفر بالكامل، وهو سهل الاستخدام ولا يتطلب أي تنزيلات. مع القدرة على مشاركة شاشات متعددة في وقت واحد، وتبادل الأفكار حول ألواح المعلومات الافتراضية، والسماح للحاضرين بإيقاف المحتوى المقدم مؤقتًا وتكبيره - يوفر CollabNow طريقة أكثر غامرة وأمانًا وموثوقية للتعاون افتراضيًا بسعر لا يهزم.
الفئات:
Business
برامج مؤتمرات الفيديو

الموقع الإلكتروني: collabnow.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CollabNow. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Lark

Lark

larksuite.com

قد يعجبك أيضًا

Whereby

Whereby

whereby.com

TelebuJoin

TelebuJoin

join.telebu.com

Sylaps

Sylaps

sylaps.com

ezTalks

ezTalks

eztalks.com

MyOwnConference

MyOwnConference

myownconference.com

8x8 Meet

8x8 Meet

8x8.vc

CrankWheel

CrankWheel

crankwheel.com

Workstorm

Workstorm

workstorm.com

Ultiplace

Ultiplace

ultiplace.com

Free Conference Call

Free Conference Call

freeconferencecall.com

Breakroom

Breakroom

breakroom.net

Vectera

Vectera

vectera.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية