CollabNow هو أول حل لعقد مؤتمرات فيديو ومشاركة الشاشة وذكاء المحادثة مشفر بالكامل، وهو سهل الاستخدام ولا يتطلب أي تنزيلات. مع القدرة على مشاركة شاشات متعددة في وقت واحد، وتبادل الأفكار حول ألواح المعلومات الافتراضية، والسماح للحاضرين بإيقاف المحتوى المقدم مؤقتًا وتكبيره - يوفر CollabNow طريقة أكثر غامرة وأمانًا وموثوقية للتعاون افتراضيًا بسعر لا يهزم.

الموقع الإلكتروني: collabnow.ai

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