活動管理平台 - 最受歡迎的應用程式
活動管理平台整合了多種工具來簡化活動規劃流程，在單一解決方案中涵蓋活動管理的各個方面。這些平台雖然能夠處理任何規模的活動，但特別適合大型且複雜的活動，例如會議、節日、貿易展覽和專業會議。他們監督活動組織的各個方面，包括但不限於創建活動網站、管理註冊和門票銷售、維護賓客名單、制定議程、線上活動推廣、與會者參與以及產生關鍵績效指標 (KPI) 的綜合報告。值得注意的是，這些平台通常提供附加功能，例如內建電子郵件行銷、可自訂的活動頁面以及與活動相關的調查，從而提高組織任何類型活動的效率和增強。
提議新的應用程式
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位於美國的活動管理和票務網站。該服務允許用戶瀏覽、建立和推廣本地活動。該服務向活動組織者收取費用，以換取線上票務服務，除非活動是免費的。Eventbrite 於 2006 年推出，總部位於舊金山，並於 2012 年在英國開設了第一個國際辦事處。該公司目前在納許維爾、倫敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨爾本、門多薩、馬德里和聖保羅。該公司於2018年9月20日在紐約證券交易所上市，股票代號為EB。
Whova
whova.com
適用於現場、混合和虛擬活動的一體化活動管理軟體
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美國上市公司，為企業提供基於雲端的通訊和協作解決方案。RingCentral 執行長Vlad Shmunis 和技術長Vlad Vendrow 於1999 年創立了該公司。RingCentral 的投資者包括Doug Leone、紅杉資本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它於2013年完成首次公開募股。
Airmeet
airmeet.com
探索虛擬高峰會、線上會議和混合活動的首選平台。旨在透過客製化體驗進行互動。免費試用！
Zoho Backstage
zoho.com
更聰明、更好地舉辦您的活動。 Zoho Backstage 是一款活動管理軟體，使活動組織者能夠以更高的效率和影響力規劃和舉辦會議、聚會和產品發布會。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 是世界上最受歡迎的活動軟體。我們的平台使每個組織者、行銷人員、參展商和與會者能夠釋放活動的力量。
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor 是一款簡單、免費的活動票務解決方案，適用於各種形式和規模的活動。免費註冊，舉辦您的第一個活動，並在線出售門票。
BigMarker
bigmarker.com
舉辦您的觀眾會喜歡的網路研討會。如果您已準備好使用簡單、可自訂的網路研討會軟體，無需下載或麻煩，歡迎回家。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一個體驗式活動行銷軟體平台，提供客製化線上邀請、賓客註冊、行動簽到和數位啟動服務。我們領先的軟體還使行銷人員能夠將關鍵事件數據納入其組織的其他銷售和行銷指標中，從而可以衡量事件有效性、加速流程並證明投資回報率。
Swapcard
swapcard.com
輕鬆舉辦更聰明的展覽和會議 Swapcard 是一個易於使用的註冊和參與活動平台，旨在為您的活動帶來更高的收入。
HeySummit
heysummit.com
舉辦精彩的虛擬活動、會議、課程等，與您的受眾互動，並透過活動為基礎的行銷來發展您的社群。
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer 是您的一體化行銷自動化平台！易於使用但功能強大得令人難以置信。在我們的平台中，您將找到行銷自動化工具 電子郵件行銷 活動管理 調查與評估 登陸頁面 行動應用程式 行動行銷
Worksup
worksup.com
20 多年來，我們一直致力於組織會議和商務活動。有一次，面對不同的活動產業挑戰，我們決定創建一個既易於與會者使用又易於組織者快速設定的活動平台。現在，我們的專業知識涵蓋了活動管理的各個方面，為合作夥伴提供簡單的活動直播、問答、參與任務、展覽機會以及參與者的商業社交活動。感謝我們從客戶那裡得到的回饋以及創辦人的實施經驗，Worksup 正在不斷發展。在每次活動策劃過程中，Worksup 都是組織者的支持朋友，我們的顧問會建議最佳解決方案來支持您的個人目標。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一個量身訂製的 B2B 活動平台，可透過輕鬆舉辦引人入勝的數位和現場活動來改變行銷方式。來自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的數千名企業 B2B 行銷人員利用 Goldcast 來提高出席率、創造引人入勝的體驗、重新調整活動內容的用途並利用意圖數據。透過 Goldcast 提升您的活動，實現真正的觀眾參與、品牌發展和收入成長；從網路研討會和產品演示到思想領導小組和現場晚宴，從基本活動轉向收入驅動的參與。
Eventeny
eventeny.com
您有一個事件管理系統！在一個方便的地方輕鬆管理現場活動、混合活動和線上活動中的所有事項！
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 可讓您在一個地方設定自訂註冊表單、發送電子郵件邀請並管理取消。活動參加者可以在線上註冊並進行安全的線上付款。
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker 為 B2B 組織提供最全面的一體式活動管理軟體 (EMS) 之一，以及致力於擴大參與度的專家團隊。我們的平台為參與者創造了以多種有意義的方式進行聯繫和互動的機會，不僅是在每次活動之前、期間和之後，而且是全年。無論您是管理公司活動、貿易展覽或社區聚會，我們都可以幫助您簡化多個活動的組織，同時最大限度地提高參與度。 **關鍵數據** - 3M+ 用戶 - 2022 年在平台上管理 2,300 場活動 - 500 多個客戶 - 60 名員工 - 14 年經驗
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi 的端到端活動管理平台使活動組織者可以輕鬆規劃、推廣、貨幣化和提供引人入勝的虛擬、混合和現場活動體驗。從網站、註冊和屢獲殊榮的活動應用程序，到虛擬空間和完全管理的線上活動製作，自2009 年以來，EventMobi 平台已被72 個國家/地區的10,000 多名活動策劃者使用。無論您舉辦一場活動還是數百場活動，我們的活動管理平台簡化了您的工作流程，讓您花更少的時間管理技術，而將更多的時間用於為與會者創造引人入勝的活動體驗。
EventX
eventx.io
“隨時隨地為任何人舉辦活動。”活動是有意義的聯繫和知識共享發生的地方。我們致力於讓活動變得簡單而富有影響力。 EventX是一個屢獲殊榮的虛擬活動SaaS平台，也是一體化智慧活動管理解決方案供應商。我們為亞洲和中國的公司、主辦單位和領先貿易機構提供虛擬和混合活動解決方案，包括亞馬遜、蘋果、香港貿發局、阿里巴巴、勵展博覽會等。憑藉互動展廳、動態參展商展位、線上註冊表、網路研討會和互動會議舞台等功能，我們是希望將受眾擴大到亞太地區的組織的首選服務。 EventX 以前稱為 EventXtra。
Swoogo
swoogo.events
Swoogo 強調簡單性、功能性和真正的 DIY 精神，是一個用戶友好的活動管理平台，可幫助將來自任何地方的人們聚集在一起。 Swoogo 的超級功能是簡化各類活動的組織面，從註冊和會議安排到活動後資料報告。 Swoogo 協助活動行銷人員直觀地建立一個具有嵌入式註冊、電子郵件自動化、贊助商入口網站和演講者資源的網站。 Swoogo 是市場中不斷增長的力量，也是活動中的下一個大事件。
Cvent
cvent.com
Cvent 為任何活動和每一次活動提供一體化活動平台。我們的平台簡化了活動生命週期每個階段的管理，同時為您提供實現價值最大化所需的數據和見解。無論是面對面、虛擬還是混合方式，您都將擁有一個單一平台，其中包含尋找供應商、吸引與會者、最大化贊助商價值以及捕獲重要活動數據所需的一切。作為活動行銷和管理技術領域的全球領導者，Cvent 具有獨特的優勢，可以為您的各種類型、規模和複雜性的活動提供支持
Glue Up
glueup.com
Glue Up 是一款一體化 CRM 平台，可協助您透過活動、會員資格和其他數位工具從一個地方建立和發展您的社群。 Glue Up 的一體化平台整合了最佳的 CRM、活動管理、會員管理、電子郵件行銷、專案管理、培訓管理、調查、財務和其他生產力工具。 Glue Up 的雲端解決方案附帶兩款行動應用程式 - 一款適用於組織，一款適用於其社群。這些解決方案非常適合協會、商會、活動組織者和所有希望更好地為社區服務的會員組織——即使並非總是能夠親自會面。自 2020 年大流行以來，Glue Up 還配備了高級參與功能，如快速網路、社區參與解決方案或網路研討會參與解決方案。
EventCreate
eventcreate.com
在幾分鐘內創建一個漂亮的活動網站。建立活動網站、收集註冊、出售門票並在線上宣傳您的活動。可靠、安全。受到全球超過 1,000,000 人的信賴，包括 Nike、MIT 和 Refinery29 的規劃者。
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja 讓您可以無憂地建立、主持和分享網路研討會。立即開始，在 10 秒內建立您的第一個網路研討會。
AnyRoad
anyroad.com
領先的體驗式行銷平台，用於營運和優化活動和體驗、提高品牌忠誠度並提高投資報酬率。
Hubilo
hubilo.com
舉辦更好的活動來推動實際收入。 每一次活動都是增加收入的機會—無論發生在哪裡。優先考慮來自單一平台的管道，包括網路研討會、觀看聚會、演示、會議和可轉換的現場活動。
Zuddle
zuddl.com
活動和網路研討會的統一平台。 透過統一多種工具來簡化您的活動工作流程，以獲得卓越的與會者體驗和見解。
Trybooking
trybooking.com
透過澳洲最受歡迎的活動預訂系統在線銷售門票。 從小型聚會到大型節日，我們的活動預訂系統都能滿足您所有活動的票務需求。
Explara
explara.com
Explara 幫助創意企業家和小型企業透過活動、線上銷售、社群和群眾募資獲利。
Delegia
delegia.se
Delegia Event 是一個活動系統，可協助您管理從註冊到監控的活動，並能夠透過電子郵件和簡訊發出邀請、統計、付款處理等。
CrowdPass
crowdpass.co
CrowdPass 是第一個端到端活動管理解決方案，可確保活動安全、智慧和高效。
eventPower
eventpower.com
eventPower 為活動製作者提供強大的客製化線上和現場註冊解決方案。該系統作為自助服務或客製化的全方位服務解決方案提供。
run.events
run.events
run.events 是一款針對專業活動和會議組織者的全球人工智慧驅動的 SaaS 企業管理軟體。該解決方案旨在易於設定和使用，是一個基於雲端的事件管理平台，包含企業管理功能和事件管理元件，以及可在當今所有平台上使用的強大行動應用程式解決方案。該平台使客戶能夠創造有價值的親身體驗，發展有影響力的社群並擴大品牌，同時提供活動採購、註冊、活動行銷、差旅管理、潛在客戶掃描和投資回報率報告等服務。可以合理地假設 run.events 將成為您運行業務所需的唯一軟體解決方案。
POSH
posh.vip
活動行銷變得簡單。POSH 為活動組織者提供了一套工具來管理任何現場體驗。