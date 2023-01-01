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網站： socio.events

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Webex Events（以前稱為 Socio）是一個端到端活動管理平台，支援沉浸式、直覺且包容性的虛擬、混合和現場活動。透過活動應用程式、靈活的註冊、簽到和徽章列印、潛在客戶檢索和直播技術來提高標準。 Webex Events 將靈活性與易用性融為一體，因此組織者可以舉辦支持其目標的引人入勝的活動，無論活動或組織的類型如何。在socio.events 上了解更多信息

目錄:

Business
Event Management Platforms
Event Marketing Software
Event Networking and Matchmaking
Event Registration and Ticketing Software

網站： socio.events

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