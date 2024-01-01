Deal Room Events Organizer

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我們讓複雜變得簡單。 Deal Room 是一款簡單的一體化活動管理平台，適用於現場、虛擬和混合活動。簡單地組織一下。只需定制即可。簡單的網路。 - 具有全面功能的最佳網路體驗 - 內建功能和整合- 虛擬、混合和現場活動解決方案以及成功管理 利用 Deal Room 的全面功能輕鬆組織活動。 -1 對1 會議、透過提前預訂與與會者互動、有效的社交網絡- 無限數量的並行會議、圓桌會議、分組討論室- 使用綜合分析工具捕獲潛在客戶- 與票務、流媒體和工作室平台集成- 專業的真正客戶支援活動成功團隊 - 贊助商和參展商的虛擬世博區 我們為活動組織者提供網路工具，以提高與會者的工作效率並增強活動體驗。在 Deal Room 平台上，活動參與者可以存取彼此的個人資料以進行聯繫和會面。參展商可以邀請與會者到他們的展位並管理會議。此功能還可以幫助他們管理員工隊伍以適應預定的會議。請造訪 https://www.dealroomevents.com/ 以了解更多資訊。 https://www.linkedin.com/company/dealroomevents

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