Events Wallet

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EventsWallet 是一個創新的 SaaS 活動平台，適用於現場、虛擬和混合活動。該平台使組織者能夠透過易於使用的活動管理以及通訊網路和應用程式工具吸引觀眾，從而舉辦具有投資回報率的貿易展覽和會議。創建無限的直播、會議、展覽廳、參展商的虛擬展位和贊助商的資料。透過網路和應用程式推播通知、視訊和文字討論、聊天、線上和即時會議來吸引與會者。為贊助商和參展商提供強大的促銷和溝通工具，幫助他們吸引更多客戶。追蹤用戶在活動中的活動並即時取得詳細報告。
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