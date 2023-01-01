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探索唯一易於使用的企業級活動管理平台。了解我們如何幫助您舉辦下一次虛擬、混合或現場活動。 Accelevents 是用於管理虛擬、混合和現場活動的一站式解決方案，以獨特的方式將企業級功能與易用性結合起來，以簡化您的活動規劃流程。我們的平台受到全球 12,500 個組織的信賴，透過 24/7 客戶支援、先進的資料安全性和廣泛的功能，將您的活動策略變為現實。使用 Accelevents，活動策劃者可以： - 在幾分鐘內建立一個活動網站。 - 輕鬆建立自動整合演講者和會議的活動議程。 - 根據其獨特的活動需求客製化註冊和票務流程。 - 提供多種付款方式，包括信用卡和發票。 - 部署輔助和自助登記選項。 - 輕鬆設計和列印專業徽章。 - 幫助參展商捕捉並確定潛在客戶。 - 透過簡單的活動應用程式支援與會者和活動工作人員的繁忙日程。 - 使用我們的內部廣播工作室或首選的 A/V 提供者廣播即時內容。 - 大規模管理參展商和贊助商。 - 透過人工智慧驅動的網路、遊戲化等增強與會者的參與度。 - 透過綜合分析獲得有關活動績效的詳細見解。

網站： accelevents.com

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