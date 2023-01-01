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Brella 是領先的現場活動、混合活動和虛擬活動平台。世界領先的會議和展覽信賴 Brella 為其活動提供相關內容、優質網路和創新創收機會。 Brella 細緻的分析報告涵蓋熱門話題、買家意圖、內容消費、網路和參與度，使活動組織者能夠持續、輕鬆地向參展商、贊助商和合作夥伴提供可衡量的曝光度和透明的投資回報(ROI)。我們的使命是讓與會者齊聚一堂，參加難忘、相關且引人入勝的會議，作為這項使命的一部分，Brella 促進了數百萬現場、虛擬和混合活動參與者之間的聯繫。

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