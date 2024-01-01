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Meetaway 是一個虛擬活動平台，讓活動組織者可以輕鬆簡單地將觀眾聚集在一起、建立人際網絡並建立有意義的關係。 Meetaway 幫助您的與會者結識他們想認識的人。在設定活動時，主辦單位可以設定反映活動和觀眾目標的配對標準，與會者還可以告訴 Meetaway 他們具體想見誰（或想避開誰）。 Meetaway 會獲取這些訊息，做出最佳匹配，並自動輪換與會者進行一系列 1:1 對話。使用者體驗是線性且無縫的，設定過程直觀且簡單。透過 Meetaway，您可以舉辦獨立的社交活動或將其合併為大型虛擬活動或會議的一部分。與面對面交流相比，與會者更喜歡透過 Meetaway 進行交流 - 快來了解原因吧！

目錄:

Entertainment
虛擬活動平台

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