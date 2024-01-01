替代項 - Webex Events
Kajabi
kajabi.com
Kajabi 是一個一體化業務平台，用於創建和擴展您的知識業務。立即免費試用 Kajabi，試用 14 天。
ClickUp
clickup.com
我們的使命是讓世界更有效率。為此，我們建立了一個應用程式來替換所有這些內容 - 任務、文件、目標和聊天。
monday.com
monday.com
monday.com 是一個專案管理工具，使組織能夠管理任務、專案和團隊工作。截至 2020 年，該公司為 100,000 個組織提供服務，其中包括許多非技術組織。 2019 年 7 月，該公司融資 1.5 億美元，估值為 19 億美元。 Monday.com 榮獲 2020 年應用程式、行動和語音類別威比生產力獎。
Mighty Networks
mightynetworks.com
為 Mighty Network 中的所有內容建立會員資格，或對高級課程和團體收取費用 - 設定簡單，甚至更容易銷售。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美國上市公司，為企業提供基於雲端的通訊和協作解決方案。RingCentral 執行長Vlad Shmunis 和技術長Vlad Vendrow 於1999 年創立了該公司。RingCentral 的投資者包括Doug Leone、紅杉資本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它於2013年完成首次公開募股。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位於美國的活動管理和票務網站。該服務允許用戶瀏覽、建立和推廣本地活動。該服務向活動組織者收取費用，以換取線上票務服務，除非活動是免費的。Eventbrite 於 2006 年推出，總部位於舊金山，並於 2012 年在英國開設了第一個國際辦事處。該公司目前在納許維爾、倫敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨爾本、門多薩、馬德里和聖保羅。該公司於2018年9月20日在紐約證券交易所上市，股票代號為EB。
Airmeet
airmeet.com
探索虛擬高峰會、線上會議和混合活動的首選平台。旨在透過客製化體驗進行互動。免費試用！
JotForm
jotform.com
如果您需要線上表單來產生潛在客戶、分發調查、收取付款等，JotForm 非常適合您。請造訪 JotForm.com 以了解更多有關我們如何提供協助的資訊。
Whova
whova.com
適用於現場、混合和虛擬活動的一體化活動管理軟體
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek 是網路上最大的活動門票搜尋引擎。發現您喜愛的活動、搜尋所有票務網站、查看座位位置並獲得最優惠的門票。
Heartbeat
heartbeat.chat
在您自己的網域中主持對話、活動、內容等。 Heartbeat 為您提供創建完美個人化線上社群的構建塊。
ON24
on24.com
最好的數位體驗平台，可使用 ON24 Webcast Elite 創建和提供專業、數據豐富且完全品牌化的即時音訊和視訊網路研討會。
Zoho Backstage
zoho.com
更聰明、更好地舉辦您的活動。 Zoho Backstage 是一款活動管理軟體，使活動組織者能夠以更高的效率和影響力規劃和舉辦會議、聚會和產品發布會。
Podia
podia.com
Podia 是您的一體式數位商店。銷售線上課程、下載、網路研討會和會員資格的最簡單方法，無需任何技術技能。免費嘗試！
BrightTALK
brighttalk.com
與世界上最聰明的專業人士一起發現和學習
Greenvelope
greenvelope.com
優雅、環保的數位邀請函 + 適合現代主人的 RSVP 追蹤。
Sansan
sansan.com
Sansan 是一款面向企業的多平台、基於雲端的聯絡人管理解決方案。 Sansan 以名片為中心，讓您輕鬆建立完整的聯絡人資料庫，並可在任何地方存取。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 是世界上最受歡迎的活動軟體。我們的平台使每個組織者、行銷人員、參展商和與會者能夠釋放活動的力量。
Bettermode
bettermode.com
一個強大的社區平台，整合到您的產品中。提高用戶參與度、提高保留率並提高客戶終身價值。 以前是部落。
Liveform
livestorm.co
Livestorm 提供簡單的商業視訊通訊軟體。舉辦現場、預先錄製或自動化的網路研討會，輕鬆建立和加入線上會議。
BigMarker
bigmarker.com
舉辦您的觀眾會喜歡的網路研討會。如果您已準備好使用簡單、可自訂的網路研討會軟體，無需下載或麻煩，歡迎回家。
Run The World
runtheworld.today
Run The World 可協助您舉辦虛擬會議、演講和歡樂時光。創建引人入勝的線上活動來教學、建立人脈和建立社群。免費開始！
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor 是一款簡單、免費的活動票務解決方案，適用於各種形式和規模的活動。免費註冊，舉辦您的第一個活動，並在線出售門票。
Evite
evite.com
Evite 讓人們輕鬆聚集在一起！透過電子郵件或簡訊發送帶有免費 RSVP 追蹤和卡片的線上邀請。還可獲得精美的禮物和派對創意！
Disciple
disciplemedia.com
社區建設者的新時代。加入我們的運動。將您的人員、會員資格和內容整合到您自己的全品牌私人社群平台中。銷售課程、收費訂閱、直播等等。一切都沒有任何社交媒體限制。
HeySummit
heysummit.com
舉辦精彩的虛擬活動、會議、課程等，與您的受眾互動，並透過活動為基礎的行銷來發展您的社群。
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource 是一個易於使用、免費的線上票務系統，適用於任何類型的場地或活動。線上推廣、管理和銷售您的活動門票 - 全部免費！
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一個體驗式活動行銷軟體平台，提供客製化線上邀請、賓客註冊、行動簽到和數位啟動服務。我們領先的軟體還使行銷人員能夠將關鍵事件數據納入其組織的其他銷售和行銷指標中，從而可以衡量事件有效性、加速流程並證明投資回報率。
Remo
remo.co
使用 Remo 將真實的線上體驗帶入生活。 ✓ 所有類型的活動 ✓ 互動內容 ✓ 贊助橫幅 ✓ 4 倍的參與度。
Khoros
khoros.com
我們的軟體透過建立和擴展數位護理、社交行銷和品牌社群來幫助您提供最佳的客戶體驗。點擊開始！
Nas.io
nas.io
會員資格、數位產品、付費活動等等。專為社區主導的企業而設計。
BlipCut
blipcut.com
在 Discord 上完全免費創建生成式 AI 影片！使用 Sora OpenAI 等最先進的 AI 視訊生成器，將您的文字無縫轉換為引人入勝的視頻，重新定義您的敘述並增強視覺體驗。
StoryPrompt
storyprompt.com
StoryPrompt 是一個視訊優先的社群平台，旨在幫助以客戶為中心的企業面對面地為更多人服務。 StoryPrompt 是同類產品中的首創，它使用非同步影片來幫助社群建構者真正與客戶建立人性化的聯繫，加深關係，並收集推薦、評論和其他強大的用戶生成內容。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一個量身訂製的 B2B 活動平台，可透過輕鬆舉辦引人入勝的數位和現場活動來改變行銷方式。來自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的數千名企業 B2B 行銷人員利用 Goldcast 來提高出席率、創造引人入勝的體驗、重新調整活動內容的用途並利用意圖數據。透過 Goldcast 提升您的活動，實現真正的觀眾參與、品牌發展和收入成長；從網路研討會和產品演示到思想領導小組和現場晚宴，從基本活動轉向收入驅動的參與。
Eventify
eventify.io
Eventify 一體化活動技術可最大限度地節省開支，吸引贊助商和參展商，並提高與會者的參與度、社交網絡和滿意度！
Swapcard
swapcard.com
輕鬆舉辦更聰明的展覽和會議 Swapcard 是一個易於使用的註冊和參與活動平台，旨在為您的活動帶來更高的收入。
Common Room
commonroom.io
Common Room 可協助您打造更好的產品、加深關係並更快成長。
Regpack
regpack.com
註冊、收費和管理您的客戶。 Regpack 是一種入職解決方案，可讓組織在線上註冊並為其服務收費。
Rungway
rungway.com
創造一個安全的空間，讓人們從同事那裡獲得工作和生活建議。 Rungway 不僅僅是一個指導平台，它還能將您的公司價值觀帶入生活，讓每個人就對他們來說最重要的主題發表意見，提高員工敬業度和福祉
Balloon
balloon.app
一個由研究支持的平台，透過消除群體思維和放大聲音來釋放想法和回饋。會議時間減少 70%。
EventX
eventx.io
“隨時隨地為任何人舉辦活動。”活動是有意義的聯繫和知識共享發生的地方。我們致力於讓活動變得簡單而富有影響力。 EventX是一個屢獲殊榮的虛擬活動SaaS平台，也是一體化智慧活動管理解決方案供應商。我們為亞洲和中國的公司、主辦單位和領先貿易機構提供虛擬和混合活動解決方案，包括亞馬遜、蘋果、香港貿發局、阿里巴巴、勵展博覽會等。憑藉互動展廳、動態參展商展位、線上註冊表、網路研討會和互動會議舞台等功能，我們是希望將受眾擴大到亞太地區的組織的首選服務。 EventX 以前稱為 EventXtra。
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja 讓您可以無憂地建立、主持和分享網路研討會。立即開始，在 10 秒內建立您的第一個網路研討會。
Threado AI
threado.com
您的人工智慧副駕駛可協助您為 Slack、Discord 和 Web 上的客戶和社群成員提供最佳支援。免費開始！
AnyRoad
anyroad.com
領先的體驗式行銷平台，用於營運和優化活動和體驗、提高品牌忠誠度並提高投資報酬率。
Eventeny
eventeny.com
您有一個事件管理系統！在一個方便的地方輕鬆管理現場活動、混合活動和線上活動中的所有事項！
Hubilo
hubilo.com
舉辦更好的活動來推動實際收入。 每一次活動都是增加收入的機會—無論發生在哪裡。優先考慮來自單一平台的管道，包括網路研討會、觀看聚會、演示、會議和可轉換的現場活動。
Townscript
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想在印度找點事做嗎？發現最好的事件和活動。探索並購買印度的娛樂、教育與學習、科技、商業與網路、運動與健身、旅行與冒險、社會事業、其他以及更多活動的門票
Trybooking
trybooking.com
透過澳洲最受歡迎的活動預訂系統在線銷售門票。 從小型聚會到大型節日，我們的活動預訂系統都能滿足您所有活動的票務需求。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 可讓您在一個地方設定自訂註冊表單、發送電子郵件邀請並管理取消。活動參加者可以在線上註冊並進行安全的線上付款。
SelfCommunity
selfcommunity.com
SelfCommunity 是一個雲端原生、無程式碼、高效能社群平台，可讓： 100% 控制功能、使用者、內容和平台資料。借助社交網路技術，保證足夠的參與度和保留率。有效、準確地組織社區內容及其分發。使用先進的工具透過獲取業務基本資訊和指標來監控、分析、解釋和接觸受眾。 SelfCommunity 可以透過 API、Webhooks 和 Frontend SDK 整合到任何外部數位生態系統中。
ResLife Portal
reslifeportal.com
ResLife Portal 是一個住宿生活管理系統，有助於將居民與大學住宿生活工作人員聯繫起來。您有所作為，我們幫助您追蹤。 ResLife Portal 根據 I 級大學校園住宿生活的第一手經驗而構建，作為住宿生活管理解決方案，重點關注居民與住宿生活工作人員的互動。事實證明，這些第一手知識對於提供強大的解決方案非常有價值，可以提高住宿生活人員的效率和生產力。 ResLife Portal 是一種基於網路的軟體即服務產品，透過網際網路託管並交付給您的機構。無需硬體、軟體或專門的 IT 人員。 ResLife Portal 是在美國加州雷德蘭茲自豪地設計和開發的。
Advocu
advocu.com
Advocu 是開發者關係團隊建立、參與、追蹤和擴展開發者倡議或大使計畫的完整解決方案。 Advocu 幫助您的團隊專注於最重要的事情：發展社群、產生有意義的影響以及衡量專案的價值。將更多時間花在具有戰略意義的事情上，告別混亂的電子表格！
SmartMatchApp
smartmatchapp.com
Smart Match App 是一款屢獲殊榮的婚介和會員管理軟體 CRM，為全球超過 10 萬名用戶提供服務。使用專業的配對工具來搭配您的客戶、安排介紹和約會、接收有價值的約會回饋。智慧型 CRM 軟體具有專業的配對工具和功能，可透過一個系統解決重要任務，透過智慧工作將您的業務提升到更高的水平。智慧匹配 CRM 軟體正在被各個行業所使用，從個人關係管理、商業專業配對到非營利組織管理。 1. 單獨配對客戶或讓我們的智慧演算法為您推薦配對。 2. 只需點擊幾下，即可使用可選的照片和影片進行個人化介紹。 3. 發送個人和群組電子郵件、簡訊、通知和提醒。 4. 建立自訂表單，將資料庫與行銷活動整合。...
NodeBB
nodebb.org
NodeBB是下一代社群論壇平台。我們以開源軟體為基礎，幫助數百家公司吸引了他們的客戶。
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groupsite.com
以正確的方式建立您的社區。群組網站使您的團隊能夠進行溝通、協作和建立聯繫，以推動您的使命、組織、事業或公司。群組網站具有模組化、可自訂性、行動性和吸引力。群組網站包括： - 討論- 使用類似清單服務的功能進行交流- 日曆- 收集回复或共享重要日期- 文件存儲- 存儲和評論文件和文檔- 媒體共享- 在圖庫中共享照片和視頻- 博客- 撰寫文章，為您提供資訊群組- 成員個人資料- 讓成員網路變得輕鬆- 子群組- 使用您的群組網站建立迷你群組網站- 分析- 利用使用資料來追蹤和推動參與為了推動您的使命，您必須擁有自己的社區。創建了超過 60,000 個 Groupsite 社群。全包，無需按用戶付費 ...
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您的線上會員社群和課程集於一處！透過統一平台提高參與度、增加收入，並與您已使用的工具集成，而無需僱用開發人員。
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talkbase.io
Talkbase 幫助公司衡量社群為何重要。視覺化您的社區對業務的影響，並使用正確的數據建立強大的程序。透過 Talkbase 社群分析，團隊可以輕鬆分析客戶在客戶獲取、入職和保留過程中參與社群的方式和原因。我們將社群對您業務成長的影響視覺化到單一成員。透過活動或社區中心等附加參與模組，您可以將數據轉化為行動。從 21 天免費試用開始（無需 CC 詳細資訊）。
NbliK
nblik.com
NbliK 是一個創作者、組織和品牌的一體化社群平台。在這個平台上，品牌可以將白標社群整合到他們的網站/應用程式中，以快速追蹤社群建設，進而實現更高的生命週期價值。