webMOBI 是新一代人工智慧驅動的一體化活動管理軟體，並附有與會者 CRM。它提供活動應用程式、網站、註冊、即時民意調查、調查、即時地圖、多活動應用程式、潛在客戶開發服務和與會者參與。 webMOBI 可協助您體驗更優雅、簡化且可自訂的行動應用程序，適用於活動、節日、企業和大學校園。我們的尖端軟體受到全球 100 個品牌的信賴，適用於企業活動、會議、貿易展覽、內部/外部會議等。查看我們的遊戲化和功能更豐富的平台，活動策劃者只需使用我們的最佳活動應用程式產生器 -webMOBI 即可輕鬆吸引與會者。

目錄 :

網站： webmobi.com

免責聲明：WebCatalog 與 webMOBI 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。