對話智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 波蘭

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
對話智慧軟體是一套旨在解釋和回應人類語言的工具和技術。透過利用自然語言處理 (NLP)、機器學習和數據分析，該軟體可以理解對話的上下文和細微差別，使互動更加高效和富有洞察力。
提議新的應用程式
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資訊。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲端運算服務。該服務於 2011 年 11 月全面推出。 Google Cloud Platform 是 Google Cloud 的一部分，其中包括 Google Cloud Platform 公有雲基礎設施，以及 G Suite、企業版 Android 和 Chrome OS，以及用於機器學習和企業地圖服務的應用程式介面 (API)。
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付費的方式向個人、公司和政府提供按需雲端運算平台和 API。這些雲端運算Web服務提供了各種基本的抽象技術基礎設施以及分散式運算建構塊和工具。其中一項服務是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允許使用者透過互聯網隨時使用虛擬電腦叢集。 AWS版本的虛擬電腦模擬了真實電腦的大部分屬性，包括用於處理的硬體中央處理單元（CPU）和圖形處理單元（GPU）；本地/RAM記憶體；硬碟/SSD儲存；作業系統的選擇；聯網;以及預先安裝的應用軟體，例如網頁伺服器、資料庫和客戶關係管理 (CRM)。 AWS 技術在世界各地的伺服器場實施，並由亞馬遜子公司維護。費用是根據使用者選擇的使用量（稱為「即用即付」模式）、硬體、作業系統、軟體或網路功能的組合，以及所需的可用性、冗餘性、安全性和服務選項。訂閱者可以付費購買一台虛擬 AWS 電腦、一台專用實體電腦或兩者的叢集。作為訂閱協議的一部分，亞馬遜為訂閱者的系統提供安全保障。 AWS 在全球許多地理區域開展業務，其中有 6 個位於北美。所有服務均根據使用情況計費，但每種服務以不同的方式衡量使用情況。根據Synergy Group 的數據，截至2017 年，AWS 佔據了所有雲端（IaaS、PaaS）的34% 的主導地位，而緊隨其後的三個競爭對手微軟、谷歌和IBM 分別擁有11%、8% 和6% 的份額。
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客戶服務解決方案，可在自動化和手動支援方面提供無縫的客戶體驗，從而提高客戶滿意度，同時降低成本。我們正在建立一個未來，大多數客戶對話都可以在不需要人工支援的情況下成功解決，使團隊能夠騰出時間來處理更高價值的客戶對話。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在內的超過 25,000 個全球組織依靠 Intercom 提供任何規模的無與倫比的使用者體驗。 Intercom 的平台每月發送超過 5 億則訊息，並可與每月超過 6 億的活躍最終用戶互動。 Intercom 成立於 2011 年，並獲得 Kleiner Perkins、Bessemer Venture Partners 和 Social Capital 等領先創投家的支持，其使命是讓網路業務個人化。
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – 透過對話推動您的線上銷售！使用 Smartsup 實現銷售自動化。我們為您提供成長線上銷售額所需的一切：人工智慧、LeadGen 聊天機器人、即時聊天以及更多可用於在正確的時間吸引訪客的工具。並立即將他們轉化為忠實的客戶。 Smartsupp 是世界上領先且最值得信賴的聊天和聊天機器人解決方案之一，目前推動了超過 100,000 個網上商店和網站。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk 是一種人工智慧驅動的服務解決方案，易於設定、使用和擴展。 Zendesk 解決方案開箱即用，並且在發生變化時易於修改，使企業能夠更快地發展。 Zendesk 也幫助企業利用尖端的 AI 服務團隊更快、更準確地解決客戶問題。 Zendesk AI 建立在數十億次 CX 互動之上，可在從自助服務、客服人員到管理員的整個服務體驗中加以利用，幫助您大規模發展和高效運作。 Zendesk 為客服人員提供所需的工具、見解和上下文，以便他們在任何管道（無論是社交訊息、電話或電子郵件）上提供個人化的服務體驗。 Zendesk 匯集了服務團隊所需的一切- 從個性化對話和全渠道案例管理，到人工智能驅動的工作流程和代理工具、自動化以及包含1200 多個應用程序的市場- 所有這些都在一個屋簷下受到保護。我們的解決方案易於實施和動態調整，使團隊無需 IT、開發人員和昂貴的合作夥伴進行持續的變更。在 Zendesk，我們的使命是簡化業務的複雜性，讓公司輕鬆與客戶建立有意義的聯繫。從新創公司到大型企業，我們相信每家公司都應該能夠獲得智慧、創新的客戶體驗，無論其規模、產業或雄心。 Zendesk 以 30 多種語言為多個行業的 13 萬多個全球品牌提供服務。 Zendesk 總部位於舊金山，並在全球設有辦公室。
Selz
selz.com
Selz 是一個簡單的電子商務平台，可讓您建立線上商店、從現有網站進行銷售或透過社交網路進行銷售。 Selz 為您提供建立線上形象、銷售產品、向客戶行銷和追蹤銷售所需的所有工具。 Selz 非常適合想要銷售實體產品、數位產品和服務的個人和小型企業。要了解更多信息，請訪問 www.selz.com。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
CustomGPT
customgpt.ai
透過 CustomGPT 體驗個人化 AI 的優勢：透過針對您的內容進行訓練的 AI 獲得獨特的見解和解決方案
Zappr.AI
zappr.ai
創建一個使用您的資料進行訓練的人工智慧聊天機器人。 只需上傳 PDF 或提供網站鏈接，您就可以獲得類似於 ChatGPT 的聊天機器人，它能夠回答與您的文件相關的任何問題。
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT 是一款基於網路的網站建立軟體，使用人工智慧建立網站。只需不到 1 分鐘即可完全免費獲得您自己的專業網站。
Freshchat
freshchat.com
Freshchat（Freshworks Inc. 的產品）是一種對話式互動解決方案，可協助企業透過多種管道與客戶互動，例如網路聊天、電子郵件、電話以及 WhatsApp、Instagram 和 iMessage 等社交管道。 Freshchat 還提供由人工智慧驅動的原生聊天機器人，可以使用無程式碼建構器輕鬆構建，幫助企業大規模提供個人化自助服務。借助 Freshchat 的旅程建立器和現成的手冊，企業可以領先於客戶的需求，並在必要時主動支持他們。 Freshchat 還提供客戶對話歷史記錄和其他相關資訊的全面視圖，使客服人員更有效率並能夠提供個人化體驗。
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai 是一個綜合平台，使用戶能夠為各種業務應用程式創建和部署自訂 AI 聊天機器人和生成式 AI 模型 (GPT)。 此平台的主要特性和功能包括： * 易於使用：該網站強調 ChatBotBuilder.ai 是“建立自訂聊天機器人和 GPT 的最快、最簡單的方法”，無需廣泛的技術專業知識。 * 靈活集成：該平台支援與數千個應用程式集成，並允許用戶連接他們的工具和團隊以獲得競爭優勢。 * 尖端人工智慧：ChatBotBuilder.ai 利用最新的大型語言模型 (LLM) 和人工智慧技術來為複雜的聊天機器人和 GPT 提供支援。 * 客製化：使用者可以使用平台的使用者友善介面自訂聊天機器人的外觀、功能和行為。 * 跨渠道支援：聊天機器人可以跨多個管道集成，包括網站、社交媒體、電子郵件和語音。 * 行銷工具：該平台提供內建行銷功能，幫助用戶透過聊天機器人更有效地吸引客戶。 * 分析：強大的分析功能可讓使用者追蹤和優化聊天機器人的效能。 該網站將 ChatBotBuilder.ai 定位為“2024 年全球最佳人工智慧聊天機器人建構器”，滿足希望透過人工智慧的力量實現客戶服務自動化、簡化溝通和增強用戶體驗的企業和組織的需求。 該平台為個人用戶提供專業計劃，為希望創建自己品牌的聊天機器人解決方案的機構和大型組織提供白標企業計劃。 總體而言，ChatBotBuilder.ai 似乎是一個全面的無程式碼平台，旨在使各種規模的企業能夠利用先進的人工智慧聊天機器人和生成式人工智慧模型的優勢。
ChatWizard
chatwizardai.com
ChatWizardAI 提供了一個為企業建立基於人工智慧的自訂聊天機器人的平台。以下是主要亮點： * 客製化人工智慧聊天機器人：該平台允許企業創建自己的人工智慧聊天機器人，根據其特定需求和品牌量身定制。這些聊天機器人可用於客戶服務、銷售、常見問題和其他業務應用程式。 * 基於 ChatGPT 的技術：基於 ChatWizardAI 平台構建的聊天機器人由類似 ChatGPT 的語言模型提供支持，使它們能夠進行自然的、類似人類的對話。 * 無程式碼聊天機器人產生器：該服務提供用戶友好的無程式碼介面，允許企業輕鬆配置和自訂其聊天機器人，而無需廣泛的技術專業知識。 * 資料整合：企業可以整合現有數據，例如網站內容、文件和常見問題解答，以訓練人工智慧聊天機器人並使其了解其領域。 * 自訂選項：使用者可以自訂聊天機器人的外觀和行為，以符合他們的品牌識別並符合他們的特定要求。 * 無縫整合：使用幾行 HTML 程式碼，聊天機器人可以輕鬆嵌入到任何網站或平台上，從而可以跨各種接觸點快速部署。 * 24/7 可用性：人工智慧聊天機器人每週 7 天、每天 24 小時可用，使企業能夠提供持續的客戶協助和支援。 * 多語言支援：聊天機器人可以用 30 多種語言與客戶交談，滿足多樣化的客戶群。 * 定價與計劃：ChatWizardAI 提供不同的訂閱計劃，包括入門計劃、成長計劃和商業計劃，以滿足不同規模和要求的企業的需求。
Appy Pie
appypie.com
一個綜合平台，提供所有人工智慧和無程式碼解決方案，可協助您啟動、營運和發展業務。 Appy Pie 擁有一系列產品和服務，可以幫助任何企業利用最新的行動應用程式、網站、聊天機器人、自動化、設計、知識庫、幫助台等無程式碼技術，全面實現卓越。
ChatBot
chatbot.com
ChatBot 讓您在幾分鐘內使用不同的範本建立聊天機器人，並立即自動執行關鍵任務。輕鬆拖放新元素以使任何模板適應您的需求。 ChatBot 已準備好開箱即用，而 AI 演算法可協助您隨著時間的推移改進回應。 設計流暢的對話體驗，與客戶建立更好的關係。發送動態回應，鼓勵客戶聊天和互動。混合搭配文字、圖像、按鈕和快速回覆來展示您的品牌、產品和服務。 透過一鍵整合（Facebook Messenger、Slack、LiveChat、WordPress 等）在不同平台和頻道上使用 ChatBot。使用開放 API、Webhooks 和 Zapier 將您的聊天機器人連接到您能想到的任何東西。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Formaloo
formaloo.com
Formaloo 是一個工作區，您可以使用它來建立從調查到 Web 應用程式和入口網站的任何內容 - 一切都在一個地方。 Formaloo 附帶了一組強大的構建塊來收集、組織和理解您的資料。各種規模的團隊都使用 Formaloo 來建立參與度調查、會員入口網站、公告板、聊天機器人以及更多工具來吸引受眾。
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch 是一個用於支援、行銷和銷售的一體化客戶溝通平台。 它結合了一組工具來幫助您發展業務： 👉 多頻道即時聊天 👉 聊天機器人 👉 共享收件箱 👉 知識庫 👉 電子郵件行銷 👉 彈出窗口 👉 客戶關係管理
Helpwise
helpwise.io
留住客戶與獲取新客戶同樣重要。忠誠的客戶會產生更多收入，並以零成本為您帶來推薦。提供良好的客戶服務是保留客戶的重要組成部分。 有了Helpwise，管理客戶服務就變得容易。 1. 只需幾分鐘即可設定您的客戶服務中心。 2. 透過所有管道與客戶溝通並與您的團隊協作。 3. 建立責任制，不再共享密碼。 4. 設定自助服務和自動化。 5. 獲得有關提高團隊生產力和客戶滿意度的可行見解。 Helpwise 與電子郵件（例如 support@、sales@、careers@ 等）、即時聊天、Whatsapp、簡訊、社交媒體等整合。 開始使用 Helpwise，這是一種可為您的企業帶來收入的客戶服務解決方案。
Payhip
payhip.com
Payhip 是銷售數位下載和課程的最簡單方式。我們讓直接向您的客戶銷售和推廣您的電子書、課程、軟體、設計資產、音樂或任何類型的數位產品變得輕而易舉。 Payhip 可以滿足您的需求。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一個多通路行銷自動化平台，用於多方面的業務推廣和客戶保留。 SendPulse 讓您可以發送電子郵件和簡訊行銷活動，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天機器人與客戶合作，並在短短 15 分鐘內建立登陸頁面。 SendPulse 還提供了一個用於創建線上課程的平台。您可以使用 SendPulse 的免費 CRM 輕鬆追蹤所有行銷活動和客戶資訊。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在徹底改變內容創建和客戶體驗的格局，成為您製作引人入勝的內容和開發強大的人工智慧聊天機器人的可靠夥伴。他們的平台結合了人工智慧和創造力的力量，為內容創建、音訊生成和圖像製作提供了一整套工具。它們使每個人都可以編寫任何內容、在任何地方發布並以無與倫比的輕鬆方式優化其內容。 他們強大的人工智慧聊天機器人建構器 Botsonic 與 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台無縫集成，確保全通路對話不間斷。它還提供人類交接功能，促進從機器人到人類互動的平穩過渡。透過 Zapier 集成，他們可以自動化任務並簡化工作流程，從而增強客戶參與度。 Botsonic 符合 GDPR，承諾安全的客戶互動。 他們的工具套件旨在重新定義內容產生和客戶體驗，使 Writesonic 成為滿足您所有數位需求的一站式解決方案。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一個客戶互動平台，具有即時聊天、網站訪客追蹤和分析功能，可協助您了解訪客、吸引他們並即時支援您的客戶。裝載了客戶期望的所有功能以及更多功能，包括即時訪客追蹤、即時聊天翻譯、即時聊天、自動聊天觸發器、線索評分、音訊通話、螢幕共享、髒話管理、聊天預覽、無代碼機器人、應答機器人、聊天路由、內部聊天、代理行動應用程式、適用於 iOS 和 Android 的 SDK，以及與 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 管道的整合。所有這一切都在一個平台上。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（納斯達克股票代碼：ZI）是幫助企業尋找、取得和發展客戶的上市平台。 ZoomInfo 為全球 35,000 多家公司提供準確、即時的數據、見解和技術。企業利用其數據和平台來提高效率、協調銷售和行銷團隊以及整合技術堆疊。它是資料隱私領域公認的領導者，擁有業界領先的 GDPR 和 CCPA 合規性以及許多資料安全和隱私認證。 專業：GTM 平台、GTM 策略、銷售情報、對話情報、行銷情報、銷售參與、聯絡人資料、意圖資料、潛在客戶開發、改善探查、業務資訊、業務聯絡人、基於帳戶的行銷(ABM)、數據準確性、資料庫衛生和資料編排。
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot 是一款適用於 Twitch、YouTube 和 Trovo 的聊天機器人，可讓您透過審核和新功能自動進行直播聊天，讓您有更多時間娛樂觀眾。
Botmother
botmother.com
Botmother 是一個無需編程即可創建和啟動任何複雜性聊天機器人的單一平台。 使用視覺構建器，可以透過簡單的拖放從現成的塊構建機器人。無需一行程式碼即可實現您的任何想法。我們不限制場景大小或使用者數量。 為了快速入門，有包含流行機器人場景的現成範本。您可以將它們與信使連接並按原樣使用它們，或更改它們以滿足您的需求。您不必為不同的信使創建單獨的機器人。在 Botmother 建構器中建立的機器人將能夠在 Telegram、Viber、WhatsApp、Facebook、Instagram、VKontakte 和 Odnoklassniki 上運作。
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday 是下一代即時聊天解決方案，結合了人工智慧和人類智慧的力量，透過實現高度個人化的客戶對話來提供終極客戶體驗。 我們的對話式人工智慧既充當第一線自助客戶禮賓員，幫助客戶自助，也充當漂亮的虛擬助理，幫助提高客戶服務代理的效率。 Heyday 直覺的客服中心可在任何裝置上使用，因此無論您是在辦公桌前還是在旅途中，您都可以取悅客戶。 透過全盛時期，您可以： * 自動回答第一線客戶服務查詢、確定客戶資格並自動分類更複雜的問題，將其回報給合適的客服人員 * 與統一的團隊收件匣合作，提供卓越的客戶體驗 * 借助強大的電子商務集成，直接在聊天中即時創建購物車 * 收集有價值的客戶見解來豐富您的 CRM * 建立範本或利用人工智慧推薦的快速回覆來提高您的效率並節省時間 * 透過訂單追蹤通知、產品追加銷售、顧客滿意度調查等，在高度個人化的層面重新定位客戶。 * 自訂您的代理商通知，讓您不錯過任何一個節拍 * 還有更多！ Heyday 正在開創一個即時聊天的新時代。立即下載，為您的客戶服務團隊提供人工智慧超能力。
Botpress
botpress.com
Botpress 是一個用於建立 ChatGPT 聊天機器人的生成式 AI 平台，使用戶能夠創建具有直覺構建體驗的聊天機器人，由 OpenAI 最新的 LLM 和 GPT 提供支援。 該平台提供廣泛的功能，包括 GPT-Native Engine 和 Conversation Studio，後者提供了下一代聊天機器人編輯器。 此外，該平台還包括 Hub，這是用戶可以用來將聊天機器人與其他工具和服務整合的最大整合集合。 它還提供各種資源，包括文件、影片教學、SDK 和 Discord 社群論壇。 Botpress Cloud 是該平台的新功能，用戶可以嘗試更快地建立和部署聊天機器人，而其視覺化流程編輯器提供了直覺的視覺化流程編輯器，讓用戶將用戶的對話變為現實。 該平台還提供由最大的聊天機器人開源社群提供支援的各種預建整合和技能，使用戶能夠加快建置過程。聊天機器人。 此外，Botpress 還提供跨所有管道的一鍵部署，以滿足使用者所在的位置。 Botpress 受到數千家組織的信賴，並建立了各種模板，包括購物伴侶、健康機器人模板、銀行支援、IT 助理、電信計費顧問、健身朋友、人力資源助理和語言導師聊天機器人。 總體而言，Botpress 提供了各種工具和功能，使建置和部署聊天機器人變得更快、更輕鬆。
FURTHER
talkfurther.com
FURTHER 的人工智慧銷售助理團隊共同努力，自動與老年生活潛在客戶進行對話，幫助他們更快地找到他們想要的東西，這樣您就可以捕獲並轉化更多合格的銷售線索，同時獲得對銷售流程的關鍵洞察。 更多關於進一步： - 產生的潛在客戶量是網站表單的 1.5 倍至 2 倍 - 合格的潛在客戶可協助您專注於最佳機會 - 自動對話，因此不會失去線索
CommandBar
commandbar.com
CommandBar 提供了一套旨在增強使用者能力並推動產品採用的工具： * Copilot：人工智慧驅動的助手，可以主動建議相關產品導覽、入門清單，甚至執行任務來幫助使用者擺脫困境。 * Spotlight：智慧搜尋功能，讓使用者快速找到產品中的任何內容，從功能到幫助文章。 * 應用程式內幫助：提供豐富的上下文幫助文檔，無縫整合到使用者的工作流程中。 * 產品導覽：可自訂的互動式導覽，引導使用者了解關鍵產品流程和功能。 * 調查：收集使用者有價值的應用程式內回饋，為產品決策提供資訊。 * 檢查表：自助引導流程，幫助使用者完成關鍵設定任務。 * 公告：與使用者分享重要更新和新功能的簡單方法。 * 行動：確保跨桌面和行動平台提供一致的、人工智慧驅動的使用者體驗。 該平台還提供與各種流行工具的無縫集成，允許團隊將其現有的技術堆疊引入 CommandBar 生態系統。 透過利用人工智慧和自動化，CommandBar 旨在創建「無煩人」的用戶幫助，從而增強整體產品體驗並提高用戶參與度和保留率。該平台的設計符合 GDPR 和 HIPAA 要求，適合在受監管的行業中使用。 整體而言，CommandBar 提供了一套全面的工具，可協助企業提供卓越的應用程式內體驗，並協助使用者充分利用其產品。
CBOT
cbot.ai
CBOT 是一家領先的會話式人工智慧公司，提供會話式人工智慧和生成式人工智慧的企業級人工智慧解決方案。我們專注於透過基於人工智慧的聊天機器人增強金融服務、電子商務、電信和客戶服務領域的客戶體驗，幫助企業實現提高客戶忠誠度和收入的目標。
Simple Phones
simplephones.ai
Simple Phones 為企業提供人工智慧電話代理，可以代表他們接聽電話，這樣他們就不會錯過客戶的電話。座席還可以執行外撥電話以跟進客戶、與潛在客戶保持聯繫以及在自動駕駛儀上進行推銷電話。
Gerabot
gerabot.com
Gerabot - 聊天網站，聊天機器人的設計者。 * 網站聊天。 * 聊天機器人的建構函式。 * 聊天機器人的開發。
Glider AI
glider.ai
Glider AI 技能智慧平台榮獲2021 年SIA 最具創新人力資源技術獎，提供包括虛擬評估、編碼/視訊面試、篩選機器人等在內的招聘解決方案，以擴大企業、人力資源公司和MSP 的招聘品質人才。 Intuit、普華永道、亞馬遜和第一資本等全球品牌信任 Glider 來驗證候選人的素質並使其適合任何行業的任何職位。平均而言，客戶的安置率提高了 3 倍，填補時間縮短了 50%，候選人滿意度提高了 98%。欲了解更多信息，請訪問 Glider AI。
AiSensy
m.aisensy.com
AiSensy 是 Whatsapp 聊天機器人、CRM 和行銷平台。您可以在 AiSensy 上提高銷售額並自動化支援、向數千名用戶發送廣播訊息並管理 Whatsapp 聯絡人。 * 從預製的 NLP 聊天機器人模板中選擇（將 Google Dialogflow 連接到 Whatsapp） * 在 Whatsapp 上獲得驗證（綠色勾號） * 促進銷售和自動化支持
Swiftsell
swiftsell.biz
Swiftsell 是一款支援人工智慧的無程式碼產生工具，消費品牌可透過該工具在各種管道上無縫自動化其潛在客戶對話，並提高銷售、行銷和客戶滿意度。
Unleash
unleash.so
Unleash 使用 AI 來利用 SaaS 工具中的所有信息，無論員工何時需要，無論他們喜歡在哪里工作，都可以在公司部門內輕鬆簡化知識。 Unleash 透過與 Slack、Notion、Jira、Zendesk 等公司的資料來源無縫整合來實現這一目標，使每位員工只需詢問 Unleash 即可找到他們正在尋找的信息
Atom
atomchat.io
Atom 提供基於人工智慧的 WhatsApp 聊天機器人解決方案，幫助企業產生更多合格的銷售線索、創建更聰明的聊天機器人、衡量結果以及與 CRM 整合。 主要特點包括： * 24/7智慧虛擬助理回答客戶疑問 * 能夠透過 WhatsApp 廣播活動覆蓋高達 98% 的客戶 * 自動化工作流程，過濾有興趣的潛在客戶並讓銷售團隊專注於完成交易 * WhatsApp 多代理集成，提供客戶對話的全面可見性 該解決方案與 HubSpot 集成，可讓企業將 WhatsApp 聯絡人同步到其 CRM 中，並使用 AI 聊天機器人建立自動化工作流程。 Atom 提供個人化顧問和 WhatsApp 人工智慧專家團隊，引導企業完成整合流程，將自己定位為市場上的「交鑰匙」解決方案。 案例研究強調了客戶如何看到顯著的改進，例如每月銷售額從 200 筆增加到 3,000 筆以上，數位銷售轉換率增加兩倍，以及在 2.5 個月內預訂超過 5,000 筆確認預約。 該公司曾出現在《CIO Peru》、《富比士》和《Estrategia & Negocios》等出版物上，突顯了其在市場中的成長和認可。 企業受邀與 Atom 顧問交談，以了解更多資訊並親自嘗試該平台。
Jetlink
jetlink.io
人與企業之間的溝通正在發生永遠的變化，訊息傳遞將在今天和未來幾年發揮核心作用。社交和行動的融合正在塑造客戶的行為和期望。他們現在就在這裡問問題。 Jetlink 透過全通路訊息和先進的企業聊天機器人為您的企業帶來「當下的力量」。我們相信這是商業和客戶支援方面的革命。 Jetlink 讓您能夠在客戶所在的地方提供令人愉悅的對話式銷售和支援體驗。 Jetink 定位為 A.I.為客戶接觸點提供支援的中央通訊平台，例如網路聊天、IVR、社交訊息應用程式、Facebook Messenger、Whatsapp、Skype、Slack、Teams 和應用程式內訊息。
Netomi
netomi.com
Netomi 得到了世界頂級人工智慧領導者的支持並受到全球最大品牌的信賴，是企業客戶體驗人工智慧領域的領導者。 Netomi 提供多模式和全通路認可的生成式 AI，透過內建的 AI 治理控制確保準確性、安全性和資料隱私，從而確保大規模的品牌安全對話。 我們創新的人工智慧部署可確保節省成本、提高營運效率並提高客戶滿意度、忠誠度、收入和獲利能力。 Netomi 的無程式碼解決方案可在幾週內完成部署，自動擴展，並為非技術用戶提供全面的工具，以輕鬆大規模管理 CX AI。這可以降低總擁有成本、加快上市時間並減少對開發人員資源的依賴。 Netomi 成立於 2016 年，利用最新的人工智慧發展來增強客戶體驗，為品牌提供高品質的自動化支援和工具來增強人工代理團隊。 在快速發展的人工智慧領域，Netomi 使品牌能夠輕鬆滿足不斷增長的客戶期望並提供卓越的服務。
Botmaker
botmaker.com
Botmaker 是最先進的對話平台，可讓您在所有數位管道中為客戶提供智慧、快速的答案。使用混合機器人和即時代理建立數位體驗。透過聊天商務、客戶服務和幫助台營運的自動化解決方案來發展您的業務。透過人工智慧和機器學習，該平台使您能夠了解和預測客戶的需求和要求。我們是 WhatsApp 解決方案提供者和 Messenger 合作夥伴。
Metanoz
metanoz.com
Metanoz AI 是一種虛擬聊天機器人解決方案，旨在為個人、企業家和企業提供問題解決服務。我們的專家團隊致力於 24/7 全天候為您的問題提供準確可靠的解決方案。 我們了解個人和企業在當今快節奏的世界中面臨的挑戰。我們的目標是幫助您克服這些挑戰並實現您的目標。我們專注於廣泛的領域，包括健康和疾病相關解決方案、商業解決方案、搜尋引擎優化、汽車機械、化妝藝術、影評、占星術、歷史、科學數據視覺化、瑜伽、社交媒體影響力、技術評論、室內裝飾、會計、醫學、網頁設計諮詢、房地產、心理健康、個人培訓、職業諮詢、哲學、動機、旅行、英語口語教學和文案寫作。 我們組建了一支訓練有素、經驗豐富的專業團隊，他們對自己的專業領域充滿熱情。我們的專家擁有最新的知識和技能，可以為您的問題提供最佳的解決方案。我們為能夠提供及時、準確的解決方案而感到自豪，這些解決方案是為滿足客戶的獨特需求而量身定制的。 在 Metanoz AI，我們致力於提供卓越的客戶服務。我們了解每個客戶都有不同的需求和要求，我們努力確保所有客戶都得到個人化的關注。我們隨時可以回答您的問題，提供指導，並幫助您應對可能面臨的任何挑戰。 我們的使命是透過為個人和企業提供最佳的問題解決方案來幫助他們實現目標。我們相信，透過利用最新技術和專業人員的專業知識，我們可以幫助客戶克服任何障礙並取得成功。 我們不斷擴展我們的服務和專業知識，以更好地為我們的客戶服務。我們的團隊致力於了解各自領域的最新趨勢和發展。我們在研發方面投入巨資，以確保我們始終處於產業前沿。
Messangi
messangi.com
自 2001 年以來，Messangi 一直在全球數十億台設備上將公司與其客戶聯繫起來。我們的多功能且可靠的平台是由業內的一些頂級工程師內部建構的。為了推動我們的營運，我們在 7 個國家擁有世界一流的團隊，願意加倍努力滿足客戶的需求。 如今，頂級行動營運商、全球銀行和零售商依靠 Messangi 來解決客戶溝通和參與挑戰。我們的簡訊、電子郵件、應用程式、行動錢包和語音助理解決方案不斷革新公司與客戶的互動方式，使溝通比以往任何時候都更加輕鬆、高效和便捷。 Messangi 的雲端通訊平台即服務可以進行客製化和塑造，以創建最合適的解決方案。透過多種管道的結合，以更有效的方式接觸並吸引客戶。
Answered.so
answered.so
Answered.so：人工智慧驅動的客戶服務與人類專業知識。使用 GPT 聊天機器人、知識庫、HelpHub 和智慧搜尋欄解決高達 70% 的客戶問題。
Algomo
algomo.com
Algomo 是一個由 AI 驅動的生成平台，旨在透過自訂的類似 ChatGPT 的網站機器人自動提供客戶支援。它允許企業有效地解決客戶支援交互，透過機器人處理請求，在必要時升級問題，並且無需培訓或維護即可進行操作。 Algomo 的平台透過即時回答重複的客戶問題來發揮作用，從而降低成本並提高客戶滿意度 (CSAT) 和員工敬業度分數。它可以自動對支援互動進行標記、分類和分類，從而減少處理時間和手動任務。此外，它還為客服人員提供人工智慧建議和即時螢幕共享，以縮短回應時間並提高工作效率。 Algomo 對於希望實現以下目標的企業特別有用： * 自動化客戶服務：透過自動化解決大多數支援互動。 * 提高效率：減少用於客戶支援的時間和資源。 * 提高客戶和員工滿意度：透過更快的解決方案和更少的手動任務。 * 國際擴張：憑藉其多語言功能，它是企業在全球擴張的理想選擇。
Alendei
alendei.com
Alendei 是基於人工智慧的客戶參與平台。它使用戶能夠向手機用戶發送簡訊。它透過對話介面提供自動化的客戶支援和參與，以提高用戶體驗和滿意度。它使用戶能夠透過整合 WhatsApp 業務 API 發送和接收訊息來提供雙向通訊。
AIhelp
aihelp.net
AIhelp是一家全球客戶支援平台公司，總部位於香港。該公司成立於2014年，目前擁有80多名員工，為32個國家和地區的12,000家客戶提供服務。 它專為熱衷於客戶關係和滿意度的公司而設計，使其更加強大、個性化和高效。我們的目標是透過為公司提供易於使用的 20 多種語言的所有工具和技術基礎設施，促使他們提供強大的支援、成熟的服務和積極的參與。 AIhelp 是一個人工智慧客戶支援平台，用於行動和網路的訊息傳遞和操作，包括許多客戶支援功能，例如應用程式內訊息傳遞、人工智慧聊天機器人、自動檢查表單、推播通知、警報、Spotlight、應用程式索引等等。 它使您能夠使用機器學習進行強大的基於雲端的分析來提供個人化支持，以提高排名和保留率並立即解決客戶問題，並且它可以高效地理解大量數據，從而使客戶保持快樂和滿意。
AIChatbot
aichatbot.so
AIChatbot 是一款用於客戶支援的人工智慧會話聊天機器人建構器。這是透過上傳您的網站 URL、PDF 文件或網站地圖來實現的。 AIChatbot 可以用多種語言回覆客戶詢問，並提供將聊天機器人小工具直接嵌入到您的網站上的便利
3Dolphins
3dolphins.ai
3Dolphins.ai 由 PT InMotion Inovasi Teknologi (InMotion) 開發，旨在協助企業加速數位客戶體驗。我們的方法建構為企業、雲端或本地解決方案，可實現技術與人員之間的無縫協作。 InMotion (PT. InMotion Inovasi Teknologi) 是一家總部位於印尼的科技公司，主要致力於利用新技術和客戶導向的管道幫助企業提升客戶體驗。我們服務於金融、汽車、線上旅遊、教育、公共部門等多個行業。
WeConnect.chat
weconnect.chat
一體化對話式人工智慧平台 利用 WeConnect.chat 的對話式 AI 介面增強您的業務。透過自訂 AI 聊天機器人簡化潛在客戶開發、提升客戶支援、徹底改變入職流程並釋放無限可能。無縫整合基於規則的組件並利用多通路代理儀表板的潛力。
Creative Virtual
creativevirtual.com
Creative Virtual 是業界公認的對話式人工智慧領導者，擁有近二十年的經驗和無與倫比的專業知識。我們創新的 V-Person™ 虛擬代理、聊天機器人和即時聊天解決方案將人類和人工智慧結合在一起，為客戶和員工提供無縫、個人化和可擴展的數位支援。全球領先的組織依靠我們屢獲殊榮的技術和專家諮詢來改善他們的支援體驗、降低成本、增加銷售並建立品牌忠誠度。我們的全球團隊和廣泛的合作夥伴網路支援以超過 37 種語言在世界各地安裝，提供在地化協作和國際見解。 Creative Virtual 總部位於英國，在美國、澳洲、印度、新加坡和香港設有業務。
tolk.ai
tolk.ai
tolk.ai 是專為企業主管設計的客戶關係自動化平台。 用於客戶支援和潛在客戶開發的無程式碼自動化平台。由人工智慧驅動，我們的智慧虛擬代理動態解決或分類您客戶的查詢。
ChatShape
chatshape.com
ChatShape 是下一代人工智慧驅動的工具，可讓您為您的網站建立人工智慧驅動的聊天機器人。只需訪問chatshape.com/create，添加將被抓取的網站鏈接，文本將用於訓練聊天機器人，您可以將其嵌入到您的網站上，以立即回答客戶查詢，將更多訪問者轉化為客戶，並為您節省成本數百小時的時間。
BotSpice
botspice.com
BOTSPICE 是一個創新平台解決方案，供使用者建立 DIY WorkBot，以提高技能、利害關係人參與、業務流程轉型和組織知識管理。它還可以透過 API 與後端系統集成，以實現所需的客製化級別，從而促進機器人流程自動化 (RPA)。
Botifi
botifi.me
聊天機器人構造器，自動執行 Telegram、Facebook Messenger、Instagram 等上的銷售、行銷和支持
BotDistrikt
botdistrikt.com
BotDistrikt 是一個以使用者體驗為中心的平台，可讓企業建立聊天機器人，而無需任何編碼技能。它為新創公司和成熟企業提供了完整的聊天機器人解決方案。 該工具專為行銷人員、客戶和開發人員設計。對於行銷人員來說，它可以設計虛擬人物、創建有針對性的行銷活動，並提供數據驅動的見解。 對於客戶而言，BotDistrikt 可確保機器人 24/7 全天候可用，從而實現流暢且互動的對話。它還支援人工切換來管理票證並允許多通道通訊。 對於開發者來說，該平台是高度可自訂的；它包括邏輯條件、正規表示式模式、AI 訓練、API 整合和 Javascript 函數，以支援複雜的雙向對話。 BotDistrikt 的聊天機器人能夠在各種管道上運行，包括 Whatsapp、Facebook Messenger、Telegram、網站、Google Assistant 和 Skype。 它還整合了 Dialogflow、Wit.ai、Gmail 和 Slack 等有用的工具。該平台得到了 Entrepreneur First 和新加坡資訊通信發展局的支持。 BotDistrikt 強調以客戶為中心、人工智慧驅動的聊天機器人，旨在提供一種簡單、有趣且聰明的工具來建立和實施聊天機器人策略。
Bot9
bot9.ai
創建您自己的人工智慧助手，它不僅智能，而且獨一無二！
Scotty AI
scottytechnologies.com
來認識一下 Scotty，它是您的一體化對話式 AI 解決方案，涵蓋從採購到入職等各個環節！ 透過 Scotty AI，您將體驗到： * 透過語音和文字對您的所有申請和查詢進行即時和個性化的回應，24/7 * 跨記錄系統（ATS HCM、ERP、CMS、CRM）、單點解決方案 ISV、網站和協作管道（Teams、Slack...）的無縫集成 * 輕鬆管理整個招募過程，從採購到勞動力管理 * 能夠同時處理+500.000個對話 * 自動化功能，釋放資源，加速您的成功之路 Scotty AI 以驚人的速度和規模自動化並支援任何業務流程，包括傳入和傳出、文字和語音管道以及 100 多種語言的對話。 Scotty 的獨特之處在於它能夠為所有相關方提供超個人化的體驗。候選人和招募團隊在每一步都會獲得難忘的經驗。