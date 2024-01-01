機器人平台軟體 - 最受歡迎的應用程式
機器人平台是專為建構和部署互動式聊天機器人而設計的工具。這些平台使公司能夠創建智慧的對話機器人，與客戶互動並協助向用戶傳遞訊息。這些平台提供一系列開發工具，例如框架和 API 工具集，可實現可自訂的機器人創建。通常，這些機器人是可擴展的，能夠同時在各種通訊平台和多個設備上提供服務。有些平台甚至提供廣告和支付整合功能。此外，它們還提供維護功能來解決發布後可能出現的問題。 許多機器人平台利用人工智慧和機器學習產品來實現先進的性能和分析。他們利用自然語言處理 (NLP) 工具來解釋文字並與人工智慧平台有效互動。 要納入機器人平台類別，產品必須： 1.提供Bot部署能力。 2. 提供機器人開發框架，方便客製化。 3. 使用戶能夠為其機器人定義行為和程式回應。 4. 提供使用者用於對已發布的機器人進行維護和更新的工具。
提議新的應用程式
ManyChat
manychat.com
重塑您與客戶的聯絡方式。 ManyChat 讓您 24/7 與客戶互動 - 立即利用行銷自動化的力量！
ChatBot
chatbot.com
使用 ChatBot 將客戶服務自動化，不錯過任何銷售或幫助客戶的機會。從頭開始建立自己的聊天機器人，無需任何技術技能！
Drift
drift.com
漂移是企業向企業採購的新方式。試試我們的對話式行銷和銷售工具，旨在讓購買變得更容易，而且完全免費。
Chatbase
chatbase.co
為您的數據自訂 ChatGPT。 只需上傳您的文件或添加指向您網站的鏈接，即可獲取類似 ChatGPT 的聊天機器人來儲存您的資料。然後將其作為小部件添加到您的網站或透過 API 與其聊天。
Botmake
botmake.io
超級簡單、乾淨的對話式人工智慧聊天機器人建立工具，適合您的網站。您無需編碼即可輕鬆製作聊天機器人
Botpress
botpress.com
建造 ChatGPT 聊天機器人，速度快得驚人🚀。 第一個由 OpenAI 提供支援的下一代聊天機器人建構器。 為您的專案或業務建立類似 ChatGPT 的機器人來完成工作。 🎯
Relevance AI
relevanceai.com
建置和部署人工智慧驅動的自動化。 將 GPT 提升到新的水平，並透過鍊和代理實現更多內部工作流程的自動化。完全託管的部署、低程式碼且對開發人員友好。
Gallabox
gallabox.com
Gallabox 是一個無程式碼工作區，可釋放 WhatsApp 的強大功能，透過分享收件匣、WhatsApp 無程式碼聊天機器人、WhatsApp 廣播等擴展您的業務
Engati
engati.com
Engati 是最好的免費、無程式碼 AI 聊天機器人和即時聊天平台，可用於建立 AI 聊天機器人並在 WhatsApp、網站、Messenger 等上進行即時對話。
Voiceflow
voiceflow.com
建構人工智慧代理的協作平台。 團隊使用 Voiceflow 一起、更快、大規模地設計、測試和啟動聊天或語音 AI 代理。
Qualified
qualified.com
合格幫助公司更快建立通路。利用您最大的資產 - 您的網站 - 識別最有價值的訪客，立即開始銷售對話，安排會議，轉換出站和付費流量，並發現購買意圖的信號。
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel 是為 Facebook 創建人工智慧聊天機器人的領先機器人平台。了解如何快速輕鬆地建立 Facebook Messenger 機器人 - 無需編碼。
Signals
getsignals.ai
將綜合瀏覽量轉化為客戶。 識別目前正在瀏覽您網站的公司並將其轉化為客戶！
BotStar
botstar.com
透過無縫即時聊天到聊天機器人解決方案，發現更多與客戶在線上互動的方式。立即免費取得 BotStar！
yellow.ai
yellow.ai
以 135 多種語言和 35 多種管道自動與客戶和員工互動，以更低的成本提供可行的成果。
Sendbird
sendbird.com
讓您的應用程式具有社交性。從 Reddit 到 Paytm 再到 Headspace，每個深受喜愛的應用程式都離不開強大社群的支援。透過將聊天、語音或視訊添加到您的應用程式中，更貼近您的需求。
SnatchBot
snatchbot.me
在我們的革命性平台上創建用於多通路訊息傳遞的智慧聊天機器人。 SnatchBot 消除了複雜性，並幫助您為客戶建立最佳的聊天機器人體驗。我們提供強大的管理功能和企業級安全性，以遵守法規要求。
SentiOne
sentione.com
透過對話語音機器人和聊天機器人探索基於人工智慧的線上聆聽和客戶服務自動化的未來。
Global Message Services
gms-worldwide.com
Global Message Services (GMS) 是全球企業和行動營運商值得信賴的通訊服務供應商。 GMS 的 CPaaS 解決方案使品牌能夠透過單一 API 和自助服務平台統一多通路客戶通訊。與之相輔相成的是人工智慧驅動的聊天機器人和 CCaaS 平台，使品牌能夠在任何接觸點建立引人入勝的雙向 24/7 溝通，從而顯著增強客戶體驗。作為行動營運商的重要合作夥伴，GMS 透過優化 A2P、P2P 和 P2A 流量交換，同時防止簡訊和語音欺詐，增強其訊息業務並保護收入。 GMS 成立於 2006 年，是安全、合法和透明訊息傳遞的領導者和產業大使。其總部位於瑞士巴爾，在全球設有區域辦事處...
Clickatell
clickatell.com
Clickatell 讓消費者能夠管理自己的日常生活並透過聊天與企業進行交易。
Userbot
userbot.ai
人工智慧驅動的客戶體驗平台中的使用者機器人，由人類為人類打造。 由於我們專有的人工智慧技術的力量，您可以透過我們的對話式人工智慧介面和數位人類提供身臨其境的全通路體驗。透過自動化公司與人員之間的對話，我們也為您的客戶服務、銷售和行銷團隊提供了獨特的工具。
bant.io
bant.io
一體化潛在客戶開發和銷售加速平台，透過數據驅動的實驗幫助您自動化獲取客戶，讓失敗成為不可能。
Kindly
kindly.ai
由人工智慧驅動的生成式聊天機器人旨在實現自動化支援和推動銷售。我們是歐洲領先的聊天機器人供應商之一，專門開發用於客戶服務和通訊的人工智慧和自動化解決方案。我們提供的平台結合了先進的機器學習技術和自然語言處理 (NLP)，以增強客戶體驗並提高客戶服務流程的效率。是什麼讓 Kindly 與眾不同？更少的維護和更多的內容生產！ Kindly 的人工智慧將建議新的訓練數據，您只需點擊按鈕即可接受。易於自訂 聊天機器人無需編碼即可適應您的品牌！不僅僅是按鈕 Kindly 的聊天機器人可以回答特定問題，而不是強迫用戶選擇甚至可能不相關的按鈕。多語言 用一種語言訓練聊天機器人，它就能理解一百多種查詢！我們的...
LivePerson
liveperson.com
對話式人工智慧絕不是人造的。 與您的客戶建立有意義的個人化聯繫，同時為您的業務帶來真正的成果。
The Bot Platform
thebotplatform.com
開始打造更好的員工體驗。 Bot Platform 易於使用的無程式碼平台可讓任何人在 Microsoft Teams、Facebook 的 Workplace 和 Messenger 等通訊管道上建立自己的機器人、數位助理和自動化工作工具。在可信賴、安全且可擴展的環境中輕鬆建立應用程式、自動化工作流程並將流程整合到員工和客戶使用的通訊管道和數位環境中。 從可編輯範本開始或從頭開始建立機器人，以幫助提高員工敬業度和生產力。創建客製化認可計畫、新員工入職助理、領導力問答應用程式、員工創新工具、發送脈搏調查、衡量公司士氣、提供個人化學習計畫、自動回答常見問題或自動幫助台查詢。 無論您想要建立...
Botbiz
botbiz.io
使用更好的 WhatsApp Business API 解決方案更快發展您的業務： * 簡單的聊天機器人建構器 * 批量廣播 * 共享團隊收件匣 * 範本訊息 * 使用者輸入流程 * 團隊成員 * Webhook 工作流程 * 網頁表單集成 * 簡訊和電子郵件集成 * 自動回覆集成 * WooCommerce 集成 * Shopify 集成 * Botbiz API 端點 * 管理和細分訂閱者 * 電子商務商店 * 出站 Webhook
BotSpace
bot.space
BotSpace 是一個快速發展的早期 B2B 平台，讓企業在 Whatsapp 上實現客戶支援和互動自動化。 透過我們基於 WhatsApp Business API 建立的尖端客戶互動軟體，企業現在能夠進行個人化對話、輕鬆存取並與客戶進行大規模即時互動！ 這是透過 BotSpace 易於使用的平台實現的，該平台可以立即建置並運行。因此，中小型企業迅速接受了該平台，在推出後的短短一年內，來自 13 個國家的數千名客戶現在正在使用 BotSpace。
CBOT
cbot.ai
CBOT 是一家領先的對話式人工智慧公司，提供對話式人工智慧和生成式人工智慧的企業級人工智慧解決方案。我們專注於透過基於人工智慧的聊天機器人增強金融服務、電子商務、電信和客戶服務領域的客戶體驗，幫助企業實現提高客戶忠誠度和收入的目標。
Hubtype
hubtype.com
Hubtype 正在為溝通的新時代鋪平道路，在這個時代，品牌可以以一種無摩擦、有意義且鼓舞人心的方式與客戶進行溝通。 Hubtype 使公司能夠透過對話應用程式大規模地進行簡單、有意義且以客戶為中心的對話；一項超越聊天機器人的新技術，結合了最好的圖形介面（如網站和行動應用程式），提供出色的用戶體驗和最佳的訊息應用程式（如 WhatsApp、FB Messenger 等）或網路聊天。
Joonbot
joonbot.com
使用我們的無程式碼聊天機器人建構器在幾分鐘內創建一個聊天機器人。立即提高您的銷售線索並增加您的銷售額。
mottle
mottle.com
透過友善的聊天機器人將訪客變成客戶。 輕鬆創建適合您業務需求的人工智慧聊天機器人：簡化客戶支援並提高客戶滿意度 - 無需任何編碼。只需用簡單的語言寫下您的說明即可。
WideBot
widebot.net
WideBot 是中東和北非地區領先的以阿拉伯語為重點的對話式人工智慧聊天機器人建構平台。 我們的使命是為企業提供像人類一樣聊天的人工智慧機器人，以便他們能夠與客戶建立牢固的關係，並透過無縫的個人化體驗來最大化他們的成果。 我們提供從資料培訓和建置、客製化和優化到託管和維護的基本到全面的解決方案，並提供持續的技術支援。
VOGO Voice
vogovoice.com
我們是 VOGO Voice，是一個由語音技術領域最優秀和多元化人才組成的創新團隊，專注於以最快的方式連接語音的力量。我們是語音應用程式的未來，幫助企業和民間組織透過智慧、有針對性的交叉連結語音平台吸引不斷增長的受眾。 VOGO Voice 支援亞馬遜和谷歌製作語音應用程序，並以技能和操作的形式將其部署在其聲控設備上。我們是一個用戶友好的多租戶 SaaS 平台，透過語音使用者介面 (VUI) 向企業和社群提供資訊。 VOGO Voice 與全球公司、頂級數據提供商和技術合作，將原始數據轉化為數據驅動決策的資訊。 從今天開始培養您的技能！聯絡我們以了解更多資訊。
Steamship
steamship.com
使用我們的 Python SDK 建立 AI 代理，並輕鬆部署到雲端。存取無伺服器雲端託管、向量搜尋、網路鉤子、回呼等。
Parallel AI
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