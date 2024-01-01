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人工智慧輔助工作。 - UNOY® 是一個無程式碼建置平台，可讓您有效地數位化您的知識、流程和決策。 UNOY 也讓專業知識更容易記錄和付諸實踐。 透過提供量身定制的人工智慧助理、靈活適應個人需求、專業的安全性、持續改進和簡單的無程式碼解決方案，UNOY 使公司能夠提高其工作流程的效率和有效性。 UNOY 支援公司利用人工智慧的優勢、節省成本並以合法安全的方式開展工作。 只需點擊幾下，即可在我們的視覺化 Y-Designer 中自動化任何業務知識。透過新增資料連接器、表單等來獲得最大的靈活性。無需代碼！

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