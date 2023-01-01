WebCatalog

ManyChat

ManyChat

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使用 Web 應用程式

網站： manychat.com

使用 WebCatalog 上「ManyChat」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

重塑您與客戶的聯絡方式。 ManyChat 讓您 24/7 與客戶互動 - 立即利用行銷自動化的力量！

網站： manychat.com

免責聲明：WebCatalog 與 ManyChat 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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