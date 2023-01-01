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使用 WebCatalog 上「Quickchat」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Quickchat AI 讓該公司能夠建立自己的多語言 AI ​​助手，並由 GPT-3 等生成式 AI 模型提供支援。借助我們的無程式碼平台和強大的集成，公司可以建立對話式人工智慧介面並將其連接到任何網站、產品、應用程式、遊戲或智慧型裝置。

網站： quickchat.ai

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