Lindy 是一位人工智慧助理，旨在管理您的日常任務，並擔任忙碌的專業人士的行政助理。 Lindy AI 代理與您現有的工具集成，並具有自動化日常工作所需的個人化環境。 無論您是在尋找 * 自動化行政助理，用於整理電子郵件和規劃旅行 * 抄寫員抄寫醫療記錄 * 用於自動化客戶支援的聊天機器人 * 或為您的業務職能和團隊客製化解決方案... 有一個林迪適合你。 如果沒有，您可以在幾分鐘內建立一個專門構建的人工智慧代理，而無需一行程式碼。

目錄 :

網站： lindy.ai

免責聲明：WebCatalog 與 Lindy 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。