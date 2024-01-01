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網站： konversable.com

使用 WebCatalog Desktop 上「konversable」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Konversable 是一款強大的聊天解決方案，旨在取悅您的客戶並轉換更多詢問。 我們的解決方案可用於許多不同的用例。 Konversable 旨在透過多種方式幫助我們的客戶： * 啟用即時聊天備份的客戶現在可以透過應用程式收到傳入即時聊天請求的通知，甚至可以直接在應用程式內與用戶聊天。 * 我們基於雲端的解決方案中存在的所有即時聊天功能都可以在應用程式中使用，包括在部門之間轉移聊天的能力，以及創建/插入快速回復以提高易用性。 * 客戶可以收到任何機器人產生的潛在客戶的通知，確保可以快速採取行動。 * 可在所有訊息頻道的連線處查看聊天記錄；包括網站聊天、Whatsapp 聊天和 Messenger 聊天。 反應式和主動式功能可增加查詢、聊天和轉換。

目錄:

Productivity
機器人平台軟體

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