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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

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HRMatrix 是一種線上人力資源管理解決方案，具有嵌入式自動化人工智慧招募機器人。 HRMatrix 談話面試機器人內建最先進的人工智慧，以促進面試過程。它可以用作招聘過程中更好決策的初步工具。 HRMatrix Web 和行動應用程式簡化了從僱用到退休的員工生命週期。安排一個演示來看看它的工作原理！

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