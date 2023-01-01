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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Indivizo 提供人工智慧驅動的招募平台和自動化招募工具，幫助人力資源專業人士更快招募頂尖人才。他們的解決方案適合各種不同的招募需求 - 它可以作為完全可自訂的端到端 ATS 平台、即用型即插即用招募流程或獨立的自動化招募工具。他們的重點始終是讓申請人有機會以公正、客觀的方式展示自己的才能，從而做出更好的、基於數據的招募決策。

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