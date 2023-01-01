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可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

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Recruitive Ltd 是英國領先的端到端雲端招募軟體解決方案供應商，專為人力資源、招募團隊和招募經理設計，同時大幅增強候選人的旅程。我們屢獲殊榮的技術可讓您在內部管理整個招募流程。我們提供基於雲端的 ATS 招聘軟體、入職軟體和客製化職業網站，這是真正的端到端解決方案。今天請求免費演示。

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