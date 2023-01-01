WebCatalog
Jobbio

Jobbio

jobbio.com

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Jobbio」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

使用 Jobbio 的 ATS 僱用更好的人才並管理您的招募流程。在我們的求職版上發布職位，列出候選名單並聯繫候選人，建立人才庫，以便始終與最佳前景保持聯繫。由於Jobbio 是一款一體化解決方案，您還將受益於我們的雇主品牌計劃，我們的職位行銷團隊將在50 多個招聘網站（包括LinkedIn 和Indeed）上宣傳您的職位，以保證您獲得最高的品質和數量。今天就與我們的團隊交談並加入招募革命！

網站： jobbio.com

免責聲明：WebCatalog 與 Jobbio 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

VIVAHR

VIVAHR

app.vivahr.com

Monster Hiring

Monster Hiring

hiring.monster.com

LazyApply

LazyApply

app.lazyapply.com

Recruitio

Recruitio

app.recruitio.dk

JobAdder

JobAdder

rms.jobadder.com

Interviewer.AI

Interviewer.AI

dashboard.interviewer.ai

Hirey

Hirey

hirey.com

Heyrecruit

Heyrecruit

heyrecruit.de

SeenToHire

SeenToHire

portal.seentohire.com

Jobylon

Jobylon

emp.jobylon.com

TriNet Hire

TriNet Hire

app.trinethire.com

Nextal

Nextal

ats.nextal.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策