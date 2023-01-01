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Recruitio 是一個專注於可用性的申請人追蹤系統 (ATS)。我們幫助我們的客戶及其候選人盡可能順利地進行流程。 Recruitio 全程為您提供協助，從吸引候選人到聘用合適的人選。功能包括報告和分析、數位化手動流程、共享相關工作入口網站、將候選人與搜尋條件相匹配、數位人才庫、線上參考資料收集和回饋管理、
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