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將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

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Recruitio 是一個專注於可用性的申請人追蹤系統 (ATS)。我們幫助我們的客戶及其候選人盡可能順利地進行流程。 Recruitio 全程為您提供協助，從吸引候選人到聘用合適的人選。功能包括報告和分析、數位化手動流程、共享相關工作入口網站、將候選人與搜尋條件相匹配、數位人才庫、線上參考資料收集和回饋管理、

網站： recruitio.dk

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