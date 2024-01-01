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TalentRecruit 是一款由人工智慧驅動的申請人追蹤系統 (ATS) 和招募軟體，旨在簡化中小型企業和企業的招募流程。 該系統使招募人員能夠有效地找到、聘用和聘用最優秀的人才。 TalentRecruit 提供 24x7 虛擬招募助理 ERIKA 等功能，它採用機器學習演算法，根據候選人資料分析尋找最匹配的候選人。 它還包括多通路採購，有助於發現最優秀的人才，以及有效的預先篩選和評估功能，以實現高效的招募流程。 值得注意的是，TalentRecruit 的 ATS 軟體使用人工智慧建立強大的候選人搜尋平台，支援職業網站、工作委員會連接和員工推薦等元素。 招聘經理入口網站提供候選人資訊、申請更新、個人資料回饋、工作和聘用批准等的整體視圖。 報價管理功能有助於以最短的時滯獲取頂尖人才。除此之外，TalentRecruit 還提供入職工具、建立品牌職業網站、自動化校園招募以及用於完全控制招募 KPI 的指標分析。 它還著重於培養招募平台的多元性、包容性和靈活性。

網站： talentrecruit.com

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