Spottabl 是一款由人工智慧驅動的工具，它將雇主與專業招聘人員和機構聯繫起來，以簡化快速發展的新創公司和企業的招聘流程。 Spottabl 擁有超過 5000 名專業招聘人員組成的網絡，可提供經過審查並準備面試的候選人庫，從而顯著縮短填補空缺職位所需的時間。該平台提供了多種功能來增強招募流程。 它根據招聘人員活躍的人才網絡和專業向招聘人員推薦相關的工作機會，幫助他們找到持續的商業機會。 招募人員可以查看 360 度職位描述，全面了解該職位，包括公司宣傳和職位細節。 Spottabl 的人工智慧主導的個人資料發現功能使招募人員能夠從自己的私人人才庫中找到相關人才。 該平台的社交採購工具有助於快速且有效率地發現人才。招募人員配備了必要的資訊和工具來鑑定和提交準備面試的候選人，從而增加成功安置的機會。此外，Spottabl 的智慧推動和系統整合會自動將候選人提交到客戶的申請人追蹤系統(ATS) 中，從而無需手動跟進。的採購能力。 該平台最大限度地提高了盈利潛力，並透過成功費用提供透明度。總體而言，Spottabl 為招募人員提供了一種簡化且高效的方式來與雇主聯繫並找到適合其工作角色的人才，最終改善所有相關利害關係人的招募流程。

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