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使用 WebCatalog 上「Nextal」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

透過我們友善且強大的 ATS，減少您的招募時間、衡量和改進您的招募流程。建立多語言職位，將其發佈在隨附的職業入口網站上，並關注 ATS 友善協作看板上的申請。從您的 LinkedIn 或 Indeed 帳戶神奇地尋找更多候選人。只需單擊即可創建多語言工作和電子郵件模板並進行交流！與 Hubspot CRM、Outlook 和 Gmail 整合。立即取得演示！

網站： ats.nextal.com

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