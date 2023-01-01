Beetween
software9.beetween.com
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「Beetween」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
Beetween 是一款招募軟體 (ATS)，可讓您實現從多重發佈到產生僱傭合約的整個招聘流程的非物質化。借助我們完全模組化的平台，您可以定制您的簡歷庫，透過電子郵件、短信或視頻與候選人和經理溝通，通過申請跟踪文件改進候選人路徑，以協作模式招聘，分析您的招聘.. .
免責聲明：WebCatalog 與 Beetween 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。
您可能也會喜歡
Nextal
ats.nextal.com
Recruitive
posting.recruitive.com
Octo
octo.blueoctopus.co.uk
Prescreen
prescreenapp.io
Talsuite
app.talsuite.com
VIAWEB Consulting RH
desk.zoho.eu
CareerBuilder
careerbuilder.com
Titan ATS
titanats.io
SEEK New Zealand
seek.co.nz
Welcome Kit
welcomekit.co
Heyrecruit
heyrecruit.de
Recruiterflow
recruiterflow.com