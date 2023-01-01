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將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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CVWarehouse 是一家軟體即服務供應商，提供完整的電子招募解決方案。公司使用 CVWarehouse 為候選人提供清晰的職業頁面，其中包含量身定制的職缺概述。候選人可以以離散且 100% 保密的方式在線申請。在後端，公司使用 CVWarehouse 申請人追蹤系統 (ATS) 來跟進申請。 ATS 允許公司每天追蹤其招聘流程。

網站： ats.cvwarehouse.com

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