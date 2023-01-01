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Atomic Hire 是一個以人為本的招募平台。它提供了一種強大而簡單的方法來做出高品質的招募決策、提高招募效率並提供卓越的候選人體驗。透過適應您的流程和技術堆疊的靈活系統來優化您的招募。節省時間、簡化工作、最大限度地減少手動輸入、識別瓶頸並在利害關係人之間輕鬆共享資訊。

網站： atomichire.com

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