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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

SmartSearch 的使命是透過創新的軟體解決方案（包括申請人追蹤(ATS)、供應商管理(VMS)、客戶關係管理(CRM) 和電子簽名）設計一個以人為本的未來工作方式，從而更快、更好、更聰明地招募。它是一個完整、敏捷的軟體解決方案，為您的人才招募工作帶來強大的候選人搜尋和協作工具。透過與您目前的技術和獨特的業務流程集成，SmartSearch 減少了文書工作，消除了重複工作，簡化了入職流程，縮短了填補職位空缺的時間，並降低了招聘成本。

網站： smartsearch.com

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