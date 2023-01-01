SmartSearch
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
網站： smartsearch.com
使用 WebCatalog 上「SmartSearch」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
SmartSearch 的使命是透過創新的軟體解決方案（包括申請人追蹤(ATS)、供應商管理(VMS)、客戶關係管理(CRM) 和電子簽名）設計一個以人為本的未來工作方式，從而更快、更好、更聰明地招募。它是一個完整、敏捷的軟體解決方案，為您的人才招募工作帶來強大的候選人搜尋和協作工具。透過與您目前的技術和獨特的業務流程集成，SmartSearch 減少了文書工作，消除了重複工作，簡化了入職流程，縮短了填補職位空缺的時間，並降低了招聘成本。
網站： smartsearch.com
免責聲明：WebCatalog 與 SmartSearch 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。