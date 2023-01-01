WebCatalog
Octo

Octo

octo.blueoctopus.co.uk

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Octo」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Blue Octopus 成立於2010 年。Octo ATS 專為人力資源和內部招募團隊打造，Octo 簡化了招募流程，提供最佳的線上候選人體驗（由我們自己的職業網站支援），並透過我們的候選人提高新員工留任率入職微型網站（由 ATS 中的入職工作流程提供支援）。

網站： octo.blueoctopus.co.uk

免責聲明：WebCatalog 與 Octo 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Recruitive

Recruitive

posting.recruitive.com

Welcome Kit

Welcome Kit

welcomekit.co

Thread HCM

Thread HCM

connect.threadhcm.com

Manatal

Manatal

app.manatal.com

BỉzRun

BỉzRun

ui.bizrun.com

Recruitify

Recruitify

app.recruitify.ai

MyRecruitment+

MyRecruitment+

myrecruitmentplus.com

jobpal

jobpal

dashboard.jobpal.ai

Beetween

Beetween

software9.beetween.com

BizRun

BizRun

ui.bizrun.com

SwarmHr

SwarmHr

app.swarmhr.com

Heyrecruit

Heyrecruit

heyrecruit.de

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策