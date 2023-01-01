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Blue Octopus 成立於2010 年。Octo ATS 專為人力資源和內部招募團隊打造，Octo 簡化了招募流程，提供最佳的線上候選人體驗（由我們自己的職業網站支援），並透過我們的候選人提高新員工留任率入職微型網站（由 ATS 中的入職工作流程提供支援）。
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