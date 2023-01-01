Recruitify
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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
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Recruitify 是一個用戶友好的 SaaS、基於雲端的人工智慧平台，它將 CRM、ATS、銷售和招募管理與客戶和候選人整合在一起。實施速度快且易於使用。平台幫助您發現、獲取和管理最優秀的人才。我們不限制招募流程的數量。不斷優化公司的成本、工作流程和流程，直到完美。 Recruitify 的功能可以讓您的招募流程更加順暢快速。
網站： recruitify.ai
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