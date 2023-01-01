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Heyrecruit 旨在幫助您優化招募流程並吸引最優秀的人才。透過我們跨 400 多個不同招聘委員會的整合多發布資訊吸引更多候選人。滿足您招募需求的直覺式全能軟體。透過互動式職業頁面和令人驚嘆的招聘廣告（在行動裝置上看起來很棒）來建立您的雇主品牌。縮短申請流程以獲得更好的候選人體驗。我們易於使用的 ATS 是您發展業務的現代方式。

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