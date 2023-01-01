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HireBeat 是一個影片招募平台，透過提供招募自動化功能來幫助雇主大規模尋找、吸引和僱用人才。與第一代 ATS 不同，我們簡化了您的整個招募流程；透過自動化管理任務（如職缺、招募板上的廣告、途中視訊面試篩選等），您可以更專注於招募頂尖候選人。

網站： hirebeat.co

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