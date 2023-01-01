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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Occupop 是一款功能強大且易於使用的申請人追蹤軟體，可無縫連接人們，建立良好的關係和強大的團隊。我們的人工智慧履歷篩選、面試記分卡和招募經理審核等動態功能將權力交到您手中，讓您輕鬆與最佳候選人互動，並透過一個智慧申請人追蹤解決方案管理整個流程。我們的定價和功能是根據所有招募需求而製定的。

網站： occupop.com

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