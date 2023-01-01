WebCatalog

BambooHR

BambooHR

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 Web 應用程式

網站： bamboohr.com

使用 WebCatalog 上「BambooHR」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

BambooHR 是一家提供人力資源軟體即服務的美國科技公司。該公司由 Ben Peterson 和 Ryan Sanders 於 2008 年創立，總部位於猶他州林登。 BambooHR 的服務包括申請人追蹤系統和員工福利追蹤系統。 2019年，加喬·C·塞維利亞和 Brian T. Horowitz 在《PC 雜誌》中寫道，BambooHR“比競爭產品更貴”，並且“與競爭對手的解決方案相比，缺乏福利管理(BA) 功能”，但其“可靠的功能集和用戶友好的介面將其推向了我們的最佳選擇」。列表」。

網站： bamboohr.com

免責聲明：WebCatalog 與 BambooHR 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

GetHired

GetHired

gethired.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Appraisal Smart

Appraisal Smart

appraisal-smart.com

PeopleCloud

PeopleCloud

people-cloud.com

Workhuman

Workhuman

workhuman.com

Oorwin

Oorwin

oorwin.com

Solid Performers

Solid Performers

solidperformers.com

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

ApplicantStack

ApplicantStack

applicantstack.com

PCGamingWiki

PCGamingWiki

pcgamingwiki.com

ZipBooks

ZipBooks

zipbooks.com

Employee Navigator

Employee Navigator

employeenavigator.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策