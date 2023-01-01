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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

BizRun ATS 是直覺、易於使用且價格實惠的申請人追蹤和招募軟體，可協助企業吸引、面試和聘用合適的人才。功能包括品牌職業網站、線上職位發布、社交融合、表格建立、履歷表匯入、協作、預篩選、溝通追蹤、視訊面試​​、推薦計畫、申請人分析、入職培訓等。此外，它還與我們基於雲端的人力資源套件整合。專為擁有 50 名以上員工的公司打造

網站： ui.bizrun.com

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