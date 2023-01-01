Paradox Olivia
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Paradox 成立於 2016 年底，其使命是成為全球最以候選人為中心的公司。 Paradox 的對話式 AI 助理 Olivia 透過自動化篩選、面試安排和回答候選人問題等行政工作來幫助招募人員和招募團隊花更多時間與員工相處，以提高效率，從而為團隊節省一周的工作時間。奧利維亞還可以透過虛擬招募活動幫助一次性招募大量候選人。
免責聲明：WebCatalog 與 Paradox Olivia 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。
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