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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

下一代 ATS，空缺填充器使招募人員能夠快速提供最佳的候選人體驗。它自始至終實現自動化和品牌化，配備了代理模組、人才庫、招聘請求、SJT 和測試、背景調查、推薦信、視訊篩選和入職等工具，所有這些都以強大的 BI 分析套件為基礎。與空缺填充者合作，您將擁有自己的客戶經理、英國用戶和候選人支援以及與您的人力資源系統的整合。還有更多！

網站： vacancy-filler.co.uk

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