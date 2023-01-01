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Intelifi 是一家經過認證的背景調查公司，為全國 10,000 多家公司（包括人事代理機構、醫療保健和人力資源公司）提供就業背景調查服務。我們的專有軟體 EMERGE 已是第五代，已成為業界領先的就業前篩選軟體。 Emerge 擁有 40 多個不同的數據供應商、多個 ATS 整合以及強大的高級開發團隊，已被 PBSA 認可為領先的背景篩選提供者。
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