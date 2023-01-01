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使用 WebCatalog 上「Intelifi」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Intelifi 是一家經過認證的背景調查公司，為全國 10,000 多家公司（包括人事代理機構、醫療保健和人力資源公司）提供就業背景調查服務。我們的專有軟體 EMERGE 已是第五代，已成為業界領先的就業前篩選軟體。 Emerge 擁有 40 多個不同的數據供應商、多個 ATS 整合以及強大的高級開發團隊，已被 PBSA 認可為領先的背景篩選提供者。

網站： emerge.intelifi.com

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