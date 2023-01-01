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HireMojo 是一個招募自動化平台，不僅涵蓋所有 ATS 功能，還使用人工智慧、大數據和機器人來自動化與招募相關的許多手動管理流程，讓您和您的團隊能夠專注於招募中的人事部分，例如面試，提供報價並談判租金。我們還增加了讓經過評級、審查的頂級招聘人員為您處理整個招聘流程的能力，而費用只是您在代理機構花費的一小部分。

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