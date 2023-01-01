LiveHires 招募軟體提供世界一流的候選人和招募人員體驗，直覺且易於使用，同時允許您的組織： - 建立一支更有生產力和高效的招募團隊- 透過減少候選人拒絕來保護您的品牌聲譽- 在實現招募目標的同時減少支出 - 僱用對您的品牌感興趣並參與其中的人員 - 與候選人建立真誠的關係 - 建立更多元化的員工隊伍

網站： livehire.com

免責聲明：WebCatalog 與 LiveHire 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。