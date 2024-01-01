CloudPockets

加拿大雲端備份 企業級雲端備份，可將您的資料 100% 保留在加拿大。 我們專注於加拿大各地的小型企業，提供強大且安全的基於軟體的備份用戶端，無需硬體或前期成本。這是一種混合備份，可讓您在本機以及雲端中備份，我們的客戶端包括 Exchange、SQL、MySQL、Oracle、Lotus Notes 代理，並在 Windows、Mac 或 Linux 上運行。 網站託管 一種網站託管服務，重點是網頁開發人員或設計師客戶的需求。我們提供客戶的基本支援需求，以便他們可以專注於自己擅長的事情。

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