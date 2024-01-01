BDRCloud 是一款全面且經濟高效的雲端備份和復原軟體，可保護SaaS 應用程式（Microsoft 365、Google Workspace）、伺服器（Windows、Linux）、應用程式和資料庫（Microsoft Exchange Server、SQL Server、SharePoint Server）和端點（Windows、Mac）。 * 直接到雲端備份服務：BDRCloud 可以將資料直接傳輸到雲端。您可以使用 BDRCloud 針對伺服器、端點、Microsoft 365、Google Workspace 和應用程式/資料庫的直接到雲端備份解決方案無縫保護您的資料。 * 雲端災難復原：透過 BDRCloud 的雲端災難復原確保業務連續性，在危機時刻為客戶的關鍵資料提供強大的安全網路。 BDRCloud 確保安全且有效率的恢復，最大限度地減少停機時間並保持業務連續性。 * 無基礎設施的方法：BDRCloud 消除了對本地基礎設施的需求以及與維護實體備份伺服器和儲存系統相關的挑戰。無基礎設施的方法確保企業和 MSP 可以專注於為其客戶提供卓越的服務，而不會受到傳統備份設定的限制的負擔。 * 快速用戶端啟動：作為 MSP，利用 BDRCloud 的直接到雲端解決方案快速輕鬆地啟動備份服務。簡化您的入職流程以實現快速啟動，確保為客戶提供流暢、簡單的備份服務體驗。

目錄 : Business 線上備份軟體

網站： bdrcloud.com

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